Assassinats de Pouyastruc : "Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé autour du meurtre de ma soeur"

Le frère d'Aurélie Pardon s'appelle Jean-Romain. Le jeune homme âgé de 29 ans vit au Pays Basque. Il nous a reçus chez lui, cinq mois et demi après le drame de Pouyastruc. Le tireur présumé et principal suspect, Cédric Tauleygne, est toujours recherché. Le 4 juillet dernier, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué ont été tués dans le village de Pouyastruc, en Bigorre. Ils étaient enseignants à Tarbes au collège Desaix et venaient de commencer une relation. Elle avait 32 ans, lui 55 ans.

Un homme dangereux et armé toujours dans la nature

Depuis le drame, les familles des victimes ne se sont pas exprimées. Aujourd'hui, le frère d'Aurélie Pardon sort du silence pour que l'affaire continue d'exister dans les esprits et surtout sur les bureaux des enquêteurs. Jean-Romain Pardon souhaite qu'il y ait une justice pour sa sœur et Gabriel Fourmigué : "J'aimerais que tous les gens qui ont pu croiser Cédric Tauleygne, avant et après le crime, se mettent en contact avec les forces de gendarmerie, la section de recherches de Toulouse, pour qu'on puisse le retrouver mort ou vif".

"Tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, on n'arrivera pas à faire le deuil, poursuit le jeune homme. On a toujours la menace qui pèse sur notre tête qu'il peut revenir, tenter quelque chose envers notre famille ou ses enfants. On pense que les enquêteurs ne recherchent plus Cédric activement, le doute s'installe petit à petit. Je ne veux pas que ça tombe dans l'oubli."

Le petit frère qui se bat pour l'honneur de sa grande sœur

Jean-Romain espère que sa famille pourra faire son deuil de manière plus apaisée © Radio France - Marion Aquilina

Les obsèques d'Aurélie Pardon s'étaient tenues le 15 juillet dans le village de Barbazan-Dessus où la famille est installée. "J'étais très content d'avoir pu lui faire un bel hommage, raconte son frère. Ma famille a pu voir le corps de ma sœur, a pu se recueillir auprès d'elle avant qu'elle parte." Pour autant, la boucle n'est pas bouclée selon Jean-Romain : "Ma deuxième mission serait que j'ai protégé ma sœur en retrouvant son assassin."

Comment se sent-il ? Les nuits sont-elles compliquées ? À ces questions, le fils cadet de la fratrie répond qu'il rumine. "Tu recherches tous les jours, tu te demandes ce que tu as loupé... Si j'avais été là, peut-être que le scénario aurait été différent. Et même parfois je me pose des questions sur les conversations que j'ai eues avec Cédric Tauleygne, sur des petits détails qu'il aurait fait transpirer dans ses conversations. Ça me prend la tête tous les jours mais c'est en vain. Je n'arrive pas à trouver la faille."

La famille appréhende le premier Noël sans Aurélie

Pour la famille Pardon, à Barbazan-Dessus, cette année se tiendra le premier Noël sans Aurélie. La jeune femme, professeur de français, manque à ses parents, à ses enfants et à son petit-frère. Jean-Romain sera auprès des siens pendant la période des fêtes de fin d'année : "Les enfants sont petits, ils étaient très proches de leur mère, ça va être un Noël très particulier. Avec ma famille, on a peur que ça nous remémore des souvenirs qu'on a vécus durant notre enfance. Mais il faudra que la fête soit belle et je trouve important qu'on soit tous unis pour vivre ce premier Noël en famille."

Les cinq derniers mois ont été éprouvants pour eux mais "il faut se battre pour les enfants et pour ma sœur" répète sans relâche Jean-Romain, qui ajoute que toute la famille est suivie psychologiquement pour faire face à ce drame. Celui qui est parrain d'un des enfants d'Aurélie, a "envie que justice soit faite pour sa sœur et pour l'autre famille de victime". Il est très concentré sur le message qu'il veut faire passer. Jean-Romain est un jeune homme blessé mais très digne et positif : "Parce qu'on n'a rien demandé à personne, personne n'a le droit de vivre ce qu'on a vécu".

L'intime conviction que Cédric Tauleygne ne s'est pas suicidé

Alors que les derniers éléments laissaient à penser que la piste de la cavale était de moins en moins plausible , le frère d'Aurélie Pardon croit plutôt à une mise en scène : "Ça fait partie des options qu'on ne le retrouve pas, s'il est mort en montagne. Mais pour moi, connaissant l'individu, c'est impossible qu'il mette fin à ses jours. Pour moi, c'est une mise en scène qu'il a faite en Espagne avec la moto. Pour mettre les forces de la Guardia Civil sur la zone de Jaca pour qu'il puisse prendre la fuite. Je pense à l'Afrique ou l'Amérique latine avec des bateaux clandestins."

