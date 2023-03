Double assassinat de Pouyastruc : "On attend la confirmation pour être soulagés" réagit le frère de la victime

"J'espérais beaucoup des chasseurs", confie Jean-Romain Pardon, le frère d'une des deux victimes du double meurtre de Pouyastruc, le 4 juillet 2022. Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué avaient une relation, ils étaient enseignants au collège Desaix de Tarbes, et ils ont été tués en fin de journée à Pouyastruc. Le principal suspect, Cédric Tauleygne, était introuvable depuis. Les autorités le recherchaient dans la zone de Jaca, de l'autre côté des Pyrénées, où sa moto avait été retrouvée. Ce dimanche vers midi, un chasseur espagnol a trouvé un corps, un téléphone, son chargeur, des munitions et un casque de moto blanc. Des analyses ADN et une autopsie doivent encore confirmer s'il s'agit de Cédric Tauleygne.

"On va pouvoir passer à autre chose, se reconstruire petit à petit"

"On attend la confirmation pour être soulagés complètement", explique Jean-Romain Pardon. "Pénalement et administrativement cela débloquerait beaucoup de choses. En ce qui concerne notre deuil, c'est pareil : on va pouvoir passer à autre chose, se reconstruire petit à petit. Au moins, la boucle sera bouclée".

Les investigations continuent

S'il s'agit bien du corps de Cédric Tauleygne, il y aurait une "extinction de l'action publique", explique le procureur de Pau Rodolphe Jarry. Cela signifie que Cédric Tauleygne ne pourrait jamais être jugé dans le cadre d'un procès. En revanche si des complices étaient identifiés et arrêtés, eux pourraient être jugés.