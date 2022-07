Double assassinat de Pouyastruc : pourquoi l'enquête semble piétiner

Le tireur de Pouyastruc est en cavale depuis plus d'une semaine. Les enquêteurs entendent les proches du suspect principal, Cédric Tauleygne. Et en Espagne, les recherches sont perturbées par les fortes températures de cette semaine.

C'est le huitième jour qui s'écoule depuis le double assassinat de Pouyastruc. Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué ont été tués par arme à feu. Ils venaient de commencer une relation. Le tireur présumé est Cédric Tauleygne, 34 ans, ancien compagnon de la jeune femme. Il recherché depuis le 4 juillet, en France et surtout en Espagne dans la région de Jaca où a été retrouvée sa moto. L'épisode de fortes chaleurs cette semaine complique certaines opérations mais les auditions des proches se poursuivent.

Chaleur et végétation hostile

Il fait plus de 41 degrés en Aragon ces jours-ci, et ça devrait monter jusqu'à 44 degrés. Autre point : la quasi-totalité de l’Aragon est en vigilance orange pour les incendies. Cela a des conséquences sur les moyens utilisés. D'après nos informations, cela peut être plus compliqué de mobiliser des chiens quand il fait très chaud, des drones peuvent ainsi prendre le relais. Les Espagnols et les Français cherchent toujours beaucoup à partir du lieu où la moto du fugitif a été retrouvée abandonnée, près de Jaca. Une zone qui "ressemble à du maquis corse, un milieu plutôt hostile".

Beaucoup d'appels reçus après l'appel à témoins

Selon nos informations, les gendarmes ont reçu beaucoup d'appels téléphoniques suite à la diffusion de l'appel à témoins, mais rien de significatif n'émerge pour l'instant. Les auditions occupent beaucoup les enquêteurs en ce moment. Il s'agit pour eux d'entendre l'environnement du suspect : les collègues, les amis, la famille. L'objectif, en plus de le localiser, est de mieux comprendre qui est cet homme de 34 ans en cavale depuis plus d'une semaine et essayer de saisir qui il est, ses habitudes et son caractère.