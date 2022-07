Double assassinat de Pouyastruc : reportage en Aragon sur les traces du tireur présumé

Des recherches au ralenti sur l'affaire du double assassinat de Pouyastruc. C'est en tout cas l'impression sur le terrain, neuf jours après le double assassinat survenu à Pouyastruc. On aperçoit beaucoup moins de gendarmes en Bigorre, à Pouyastruc et Barbazan-Dessus. Même constat en Espagne, en Aragon, vers Jaca. C'est au sud de Jaca qu'avait été retrouvée la moto du tireur présumé, Cédric Tauleygne, au lendemain des faits. Nous avons pris la route qui passe par le Col du Somport et qui mène jusqu'aux villages de Bernuès et Santa Cruz de la Serós.

Une route de montagne cabossée empruntée par les cyclistes

Puerto de Oroel, où est passé Cédric Tauleygne en Espagne © Radio France - Rafael Benabdelmoumene

L'enquête suit son cours, les auditions s'enchaînent mais sur place, les rondes réalisées par les forces de l'ordre et les contrôles ont commencé à diminuer. Ils sont moins nombreux que la semaine dernière confient des habitants de Bernuès et Santa Cruz de la Serós. À part quelques cyclistes, pas grand monde dans cette partie montagneuse et sèche de l'Aragon. Lara habite à Santa Cruz, au cœur de la zone de recherche : "Au début de la semaine, il y a eu des passages de la police dans le village, on a entendu des hélicoptères, j'imagine que c'était pour l'assassin présumé. Mais il n'y a pas eu de panique particulière ici."

Le téléphone de Cédric Tauleygne a borné près de Santa Cruz de la Serós

Calme retrouvé aussi dans le village voisin de Bernués. C'est non loin de cette localité qu'à été retrouvée la moto de Cédric Tauleygne, le tireur présumé. Plus le temps passe, plus les habitants se disent que le fugitif de Pouyastruc n'est plus ici : "Il y a des endroits pour se cacher mais sans nourriture et sans eau... Et puis on l'aurait vu, il aurait cherché de la nourriture ou quelque chose. On ne l'a pas vu, je pense qu'il est loin."

Pourtant, Cédric Tauleygne est bien passé par là, comme le raconte Emilio Magallón, secretario interventor à la mairie de Santa Cruz de la Serós : "La gendarmerie a installé il y a longtemps une antenne, ils voulaient la supprimer récemment, et cette antenne a détecté le signal téléphonique du fugitif, je ne sais plus quand c'était exactement."

La mairie de Santa Cruz de la Serós © Radio France - Marion Aquilina

On a vu la moto sur la route

Dans le village de Bernués, Elena qui vit dans ce village raconte qu'elle voit de moins en moins de contrôles et de recherches. Elle vit à quelques kilomètres du lieu où a été retrouvée la moto du tireur présumé, Cédric Tauleygne. "Le jour ou il y a eu l'accident mardi dernier, on a vu la moto sur la route", explique la femme sous un soleil écrasant. Elle ajoute : "On a pensé que c'était un accident normal. Je ne sais pas exactement à quel point kilométrique c'était, au point le plus haut du col de Oroel, là il y a un chemin qui descend à cet endroit."

Elena poursuit : "Quand on a compris que c'était un fugitif, on a tous eu un peu peur mais bon maintenant tout est revenu à la vie normale. [...] Personnellement, je ne pense pas que le fugitif soit ici. Qu'est ce qu'il ferait dans la montagne ? Comment il va se nourrir ? Qui sait... Qui sait ce qui peut se passer dans sa tête ?" La municipalité de Santa Cruz de la Serós assure que les recherches se poursuivent dans les montagne. Elles ont même progressé plus au sud, dans la ville de Huesca, puisque d'après nos informations, Cédric Tauleygne y serait passé le soir du double assassinat de Pouyastruc.

C'est dans ce secteur que Cédric Tauleygne aurait laissé sa moto en Espagne © Radio France - Marion Aquilina