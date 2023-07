Double assassinat de Pouyastruc : un an après le drame, le corps de Cédric Tauleygne encore en Espagne

En Bigorre, il y a un an, le 4 juillet 2022, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué ont été assassinés à Pouyastruc. Les deux victimes étaient professeurs au collège Desaix à Tarbes et avaient une relation depuis quelques temps. C'est l'ex-compagnon d'Aurélie Pardon qui les a tués. Cédric Tauleygne s'était ensuite enfui en Espagne, parti à moto. Il a été recherché pendant quasiment huit mois. Son corps a été découvert en mars dernier par des chasseurs , les résultats des analyses avaient confirmé son identité. Pour autant, le cadavre de l'assassin est encore en Espagne.

ⓘ Publicité

Une cérémonie en mémoire d'Aurélie Pardon ce vendredi

loading

"On va faire une cérémonie, le vendredi 7 juillet à 18h30 à l'église de Barbazan-Dessus où elle a été inhumée, explique Jean-Romain Pardon, frère d'Aurélie. C'est pour lui rendre un hommage, un an après. On a convié toutes les personnes qui souhaitent se recueillir un an après sa mort. Tous les messages de soutien qu'on a eus de gens du département et d'un peu partout en France, c'est aussi un moyen de les remercier. Cette année, ils nous ont soutenus. Il y a la famille, les amis, les amis d'Aurélie, les professeurs, les élèves, tous ont été très marqués. [...] C'est incroyable qu'il y ait encore des valeurs comme ça dans notre pays, c'est touchant."

Jean-Romain, frère d'Aurélie Pardon © Radio France - Marion Aquilina

"Quand tu vois le cimetière au bout de la rue, tu sais que ta sœur est là, ça fait bizarre"

loading

Jean-Romain Pardon explique que depuis la découverte du corps de Cédric Tauleygne, sa famille a pu commencer à faire le deuil, mais ça reste très douloureux. "Toute la famille est suivie psychologiquement. On est une famille soudée, tout le monde se bat ensemble. Le but est d'essayer de vivre malgré tout normalement et que ce malheur devienne une force à terme."

Le petit frère d'Aurélie poursuit : "Quand tu reviens chez tes parents et que tu revois tous les souvenirs que tu as eus avec ta sœur, il y a beaucoup de choses qui te font penser à ça. Quand tu es dans la rue et qu'il y a le cimetière au bout de la rue, tu sais que ta sœur est là, ça fait bizarre. Il y a des fois, tu as envie de pouvoir lui parler, te confier à elle... Il y a un manque, un gros manque affectif. Malheureusement, on ne peut pas refaire le monde."

L'enquête n'est pas terminée

Selon nos informations, le corps de Cédric Tauleygne est encore en Espagne. Jean-Romain Pardon ajoute que sa famille attend pour obtenir un acte de décès, même si l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Il faut le papier officiel pour avancer sur le plan administratif, la succession. Cela pourrait prendre encore plusieurs mois.

En plus de cette attente, restent des questions en suspens, en espérant que l'enquête puisse apporter des réponses. Les enquêteurs continuent de chercher, essaient de comprendre pourquoi Cédric Tauleygne est allé en Espagne. Avait-il vraiment le projet d'une cavale ? Pourquoi s'est-il suicidé là-bas alors qu'il aurait pu le faire en France ? Des éléments qui permettraient de connaître "la vérité sur la fin de l'histoire", conclut le petit frère d'Aurélie Pardon.