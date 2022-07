Double assassinat de Pouyastruc : un appel à témoins lancé pour retrouver le fugitif

Un appel à témoins est lancé ce vendredi dans l'affaire du double homicide de Pouyastruc. Les recherches se poursuivent en Espagne et en France pour retrouver le tireur présumé, Cédric Tauleygne. Âgé de 33 ans, le suspect vivait à Barbazan-Dessus et travaillait en Béarn, chez Safran à Bordes. Il aurait pris la fuite lundi soir après l'assassinat de son ancienne compagne et du collègue avec lequel elle avait une relation depuis quelques semaines. Les deux victimes étaient professeurs au collège Desaix de Tarbes.

Appel à témoins transmis par la gendarmerie nationale pour retrouve Cédric Tauleygne

Les gendarmes recherchent Cédric Tauleygne, né le 18 août 1987, qui est "suspecté d'être l'auteur des faits". Un homme de "type européen", d'environ 1m75, athlétique, cheveux rasés et qui porte des lunettes. Au moment des faits, il portait un jean bleu et un blouson en cuir foncé. La gendarmerie demande à toute personne ayant "des informations permettant d'aider les enquêteurs" de contacter la section de recherche de Toulouse au 05 62 34 81 93. L'homme en fuite est considéré comme "dangereux", avait indiqué mercredi le procureur de la République de Tarbes.

"Rien ne permet en l'état de privilégier l'hypothèse que l'individu soit encore en vie ou décédé", peut-on lire dans le communiqué de la procureure de Pau, Cécile Gensac. Il est aussi précisé qu'en plus de l'appel à témoin, un numéro vert est diffusé pour "orienter les recherches sur la possible localisation de la personne recherchée". Le parquet de Pau avait ouvert jeudi une information judiciaire pour assassinats et requis un mandat d'arrêt.

Le dispositif de recherche était également très conséquent ces derniers jours à Barbazan-Dessus et dans la région de Jaca, en Aragon. Les gendarmes maintiennent une vigilance particulière sur les proches des victimes dans les Hautes-Pyrénées. Aurélie et Gabriel ont été tués le lundi 4 juillet vers 18h30, au domicile de Gabriel, à Pouyastruc. Les deux enseignants avaient entamé une relation quelques semaines auparavant. Ils sont décédés après avoir été blessés par arme à feu. L'arme n'a toujours pas été retrouvée.