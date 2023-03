Double assassinat de Pouyastruc : un corps retrouvé dans la zone où Cédric Tauleygne est recherché

Un corps a été retrouvé en Espagne dans la zone où était porté disparu Cédric Tauleygne, confirme ce lundi matin le procureur de la République de Pau. L'information avait été publiée ce lundi matin par la presse espagnole dans un article du Heraldo : "Ils trouvent un cadavre à la Peña Oroel où était recherché le fugitif français accusé d'un double assassinat". Cédric Tauleygne, tireur de Pouyastruc était en fuite depuis le lundi 4 juillet 2022. Ce soir-là, son ancienne compagne Aurélie Pardon a été tuée, ainsi que Gabriel Fourmigué, l'homme avec lequel elle entretenait une relation depuis quelques semaines. Ce double homicide s'est déroulé au domicile de l'homme, à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées).

ⓘ Publicité

Un chasseur aurait découvert le corps

Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, appelle à la plus grande prudence : "Je reste prudent, des investigations sont menées pour infirmer ou confirmer qu'il s'agit bien du corps de Cédric Tauleygne". Des examens sont en cours, notamment des analyses ADN pour obtenir la confirmation de l'identité du cadavre retrouvé.

Selon la presse espagnole, ce dimanche midi un chasseur a trouvé un casque de moto blanc, puis un corps "en état de décomposition avancé". Il a donc prévenu la Guardia Civil qui, en inspectant les lieux, a retrouvé un sac à dos avec des munitions et de la nourriture. Il y avait également un téléphone et son chargeur. Ils ont également noté que le corps tenait dans la main un pistolet appuyé sur la tête, ce qui confirmerait la thèse du suicide.

Les recherches avaient commencé dès le lundi soir après le double meurtre. Un plan Épervier avait été déclenché. Depuis, ce sont des dizaines de gendarmes qui fouillaient les Hautes-Pyrénées et les départements voisins , avec une vigilance particulière à Pouyastruc et Barbazan-Dessus où l'homme vivait. Cédric Tauleygne vivait à Barbazan-Dessus, mais était employé en Béarn, à Bordes, sur le site de Safran qui produit des moteurs d'hélicoptère. Ancien réserviste de la gendarmerie et ancien réserviste au 35e RAP de Tarbes, Cédric Tauleygne était aussi tireur sportif et cycliste aguerri.

Plus d'informations à suivre.