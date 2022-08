Double assassinat de Pouyastruc : un mois après, "c'est toujours l'émotion et l'incompréhension"

En plus du deuil, c'est une situation d'attente et d'angoisse que vivent les proches des victimes ainsi que les habitants de Pouyastruc et Barbazan-Dessus. Le 4 juillet dernier, vers 18h30, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué ont été tués par arme à feu, à Pouyastruc. Tous les deux étaient professeurs dans le collège Desaix à Tarbes, une relation était née entre eux quelques semaines avant le drame, lors d'un voyage scolaire. C'est l'ancien compagnon d'Aurélie Pardon qui est le principal suspect dans cette affaire de double assassinat. Cédric Tauleygne est recherché par les gendarmes depuis un mois et reste introuvable.

Appel à témoins relancé pour retrouver Cédric Tauleygne

"Les investigations des gendarmes se poursuivent" déclare ce mercredi la procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, qui avait ouvert une information judiciaire pour assassinats et requis un mandat d'arrêt le 7 juillet. Le fugitif, Cédric Tauleygne, est âgé de 34 ans. Cet ancien réserviste dans la gendarmerie vivait à Barbazan-Dessus et travaillait en Béarn, chez Safran Helicopter Engines à Bordes. Il a eu deux enfants avec Aurélie Pardon. Ils étaient mariés et en instance de divorce. Il est en fuite depuis le soir des faits et sa moto a été retrouvée en Espagne, dans le secteur de Jaca et son téléphone portable a borné à cet endroit.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des volontés testamentaires

L'appel à témoins diffusé et relancé ces dernières semaines n'a rien donné, ni côté français, ni côté espagnol. Les enquêteurs ont affaire à un fugitif très silencieux. Aucune activité perçue sur son téléphone portable. D'après nos informations, Cédric Tauleygne avait laissé ce qu'on appelle des volontés testamentaires. Il lègue son argent à ses enfants ainsi que les biens qu'il possédait (voitures et meubles). Pour le reste, il donne son matériel de bricolage à un ami et ses armes à un autre copain.

Pour autant, si Cédric Tauleygne est décédé, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Tant que ça n'est pas le cas, les enquêteurs continuent de chercher comme s'il était vivant puisque rien ne prouve le contraire. Il peut aussi vouloir faire croire à sa mort, pour peut-être refaire surface plus tard. Cette piste-là n'est pas non plus exclue.

Deux villages encore sous le choc un mois après

Le maire de Barbazan-Dessus explique que ni lui, ni les habitants de la commune, ne s'exprimeront sur l'affaire puisqu'ils tiennent à respecter les familles endeuillées. C'est à Barbazan-Dessus que vivaient Cédric Tauleygne et Aurélie Pardon. Les obsèques de la jeune femme se sont déroulées le vendredi 15 juillet dans l'église du village où près de 300 personnes se sont réunies pour rendre hommage à la professeure de français.

Michel Pailhas, le maire de Pouyastruc, prend la parole avec discrétion, un mois après le drame survenu dans sa commune. Il explique : "C'est toujours l'émotion et l'incompréhension qui règnent dans le village. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ils veulent des nouvelles mais nous n'en avons pas. [...] Ce qui nous tarde tous, c'est qu'on retrouve l'assassin, les familles attendent des explications." Un hommage avait été rendu en conseil municipal et la commune a décidé d'annuler les fêtes prévues les 22 et 23 juillet.

Michel Pailhas, maire de Pouyastruc Copier

"Est-ce qu'il s'est supprimé lui-même ? Est-ce qu'il est parti à l'étranger ? On ne sait pas" confie Andrée, une habitante de Pouyastruc. Cette femme âgée de 89 ans évoque cette attente ressentie par tous ici : "On est dans l'inconnu, ça n'arrange pas la situation vis-à-vis des familles. Du côté de Gaby, les filles sont adultes, elles ont 24 et 28 ans, mais du côté de la maman, ils sont petits et à la charge des grands-parents. Ces gens-là doivent être dans l'angoisse. Un beau jour, il [Cédric Tauleygne, ndlr] peut se manifester et de quelle manière ? On est là dans l'attente qu'on le retrouve ou qu'il soit arrêté. Les gens sont dans l'angoisse malgré tout."