Double crime de Montigny-lès-Metz : Francis Heaulme condamné à la perpétuité en appel

Metz, France

Après six heures et demi de délibération, la cour d'assises de Versailles a rendu son verdict ce vendredi dans le procès en appel du double crime de Montigny-lès-Metz. Elle juge Francis Heaulme coupable du meurtre de deux enfants de 8 ans, Alexandre Beckrich et Cyril Beining, le 28 septembre 1986 et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette décision confirme le verdict rendu en première instance à Metz en mai 2017.

Cette affaire, vieille de 32 ans, n'est pour autant pas terminée, malgré ce sixième procès : à la sortie de l'audience, Me Liliane Glock, l'avocate de Francis Heaulme a annoncé qu'elle allait former un pourvoi en cassation.

A la lecture du verdict, Francis Heaulme n'a montré aucune réaction. Ce crime, Francis Heaulme l'a pourtant nié à plusieurs reprises. Avant que la cour se retire pour délibérer peu avant 10h, le tueur en série avait été invité à prendre la parole. Il avait prononcé les mêmes mots qu'à l'ouverture du procès de Versailles le 4 décembre, tout comme lors du procès de Metz : "Montigny-lès-Metz, ce n'est pas moi".

C'est une nouvelle étape dans une affaire vieille de 32 ans, au cours de laquelle les enquêteurs et la justice ont longuement erré. Il y a eu jusqu'ici six procès, dont trois contre Patrick Dils, acquitté en 2002. Une épreuve interminable pour les familles des victimes. Pour Francis Heaulme, 59 ans, il s'agit de la neuvième condamnation devant une cour d'assises. Il est incarcéré depuis 1992.

La décision des jurés est conforme au réquisitoire prononcé jeudi par les avocats généraux. "Francis Heaulme n'est pas un coupable de substitution" avait affirmé l'un des magistrats, Guirec Le Bras. Il a énuméré les éléments liant le "routard du crime", au meurtre d'Alexandre et Cyril : sa "parfaite connaissance des lieux" puisqu'il travaillait à proximité, les témoins qui l'ont vu ce jour-là, les deux pêcheurs qui l'ont raccompagné chez lui, des codétenus qui ont rapporté ses aveux, les confidences au gendarme Jean-François Abgrall.

Les avocats de Francis Heaulme avaient au contraire réclamé son acquittement, au regard du doute planant toujours sur le dossier, l'absence de preuves scientifiques (les pièces à conviction ont été détruites), d'aveux et de déclarations "truffées d’erreurs".