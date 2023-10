Double évasion dans le Nord : les deux mineurs arrêtés en Belgique

Leur cavale aura duré moins de 24 heures. Les deux mineurs qui s'étaient évadés de l'établissement pénitentiaire de Quiévrechain (Nord) dans la nuit de dimanche à lundi ont finalement été retrouvés et arrêtés en Belgique dans la soirée et placés en garde à vue, a fait savoir le parquet de Lille. Situé à la frontière franco-belge, l'établissement pénitentiaire se trouve à 20 km de Valenciennes.

ⓘ Publicité

Âgés de 17 ans, les deux jeunes étaient placés "sous mandat de dépôt criminel" selon le parquet de Lille, et tous deux en attente de leur procès. Autrement dit, soupçonnés de crimes. Voisins de cellule, ils ont fomenté ensemble "une évasion bien préparée, bien organisée" selon une source proche du dossier. Les deux prévenus ont réussi à scier les barreaux de la fenêtre, avant de s'échapper en descendant avec leurs draps, comme le montrent les caméras de surveillance. Une voiture les attendait à la sortie.

Les syndicats réclamaient depuis des mois des travaux de sécurisation de l'établissement dont le grillage est très régulièrement coupé. "On a fait constater il y a plus d'un an que les jeunes pouvaient essayer de couper les barreaux avec les fourchettes et les couteaux avec lesquels ils mangeaient", a affirmé à l'AFP Guy Ryckewaert, 1er surveillant à Quiévrechain et délégué syndical Ufap-Unsa. "L'administration pénitentiaire prend les établissements pour mineurs pour de petits établissements avec des personnes de faible catégorie pénale alors qu'on a, malheureusement pour nous, des terroristes", a-t-il regretté. "On n'a pas de mirador, pas de protection électrifiée, alors qu'on commence à avoir des jeunes avec des gros pedigrees."

Les deux mineurs encourent 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende pour "évasion en bande organisée".