Double féminicide des Salles-du-Gardon : l'auteur des coups de couteau ne supportait pas la séparation

On en sait un peu plus sur les circonstances du drame survenu vendredi après-midi aux Salles-du-Gardon. Un ressortissant marocain de 39 ans a tué sa belle-sœur, âgée de 39 ans et sa femme, âgée de 26 ans de plusieurs coups de couteau. Selon la procureure de la République de Nîmes, un contentieux important existait dans le couple. Mariés depuis décembre 2020, l'homme et la femme vivaient plus ou moins séparés depuis quelques mois. Une séparation que l'homme acceptait difficilement. Sa femme avait d'ailleurs quitté le domicile conjugal de Cavaillon (Vaucluse) pour rejoindre sa sœur dans le Gard il y a quelques jours. Elle craignait que le père n'emmène leur fille, âgée de 10 mois au Maroc.

Une dispute qui tourne mal

Vendredi, l'homme se rend aux Salles-du-Gardon. Une violente dispute éclate alors dans la cuisine avec sa belle-sœur. Il lui reproche d'avoir une mauvaise influence sur sa femme et la tient pour responsable de leur séparation. Il lui porte plusieurs coups de couteau, mortels. Sa femme, alertée par les cris arrive. Elle est, elle aussi, victime de la violence de son mari qui lui porte un coup de couteau mortel à la gorge. Présente sur les lieux, une esthéticienne à domicile. L'homme la somme de l'accompagner au commissariat d'Alès où il se rend.

L'enfant du couple confiée à l'aide sociale à l'enfance

La petite fille du couple, présente au moment du drame n'a subi aucune violence. Après un placement judiciaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, elle sera prise en charge par les services départementaux de l’aide à l’enfance. Le père qui était en situation irrégulière en France et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire a été mis en examen pour le double meurtre et violences aggravées au préjudice de l'esthéticienne, particulièrement choquée. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme n'était connu de la justice que pour une condamnation pour défaut de permis de conduire.