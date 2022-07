Double homicide à Pouyastruc : l'émotion dans la commune et au collège Desaix de Tarbes

Un homme de 55 ans et une femme de 32 ans, tous les deux enseignants au collège Desaix à Tarbes, ont été tués par arme à feu ce lundi soir à Pouyastruc. L'auteur du crime est toujours en fuite. Ce mardi, l'émotion était forte au collège Desaix et dans la commune.

"On est sous le choc", explique Eugénie, venue ce mardi matin faire des démarches administratives avec sa fille Sarah, élève de 3ème au collège Desaix, au lendemain du double homicide qui a coûté la vie à un homme de 55 ans et une femme de 32 ans, tous deux enseignants du collège, lui d'EPS, elle de Français.

"On a l'impression que l'on ne voit ça qu'à la télé, mais non", poursuit Eugénie. "C'était une très bonne prof, elle était douce, gentille on pouvait lui demander quoi que ce soit". "Elle était à l'écoute, elle était là pour nous", abonde sa fille Sarah. Au sein du collège, une cellule psychologique a été mise en place ce mardi matin. Une sortie scolaire a été annulée, mais des élèves se sont quand même rendus au collège, à l'abri des caméras et des micros. Le préfet des Hautes-Pyrénées et le recteur de l'Académie de Toulouse étaient notamment présents sur place.

L'émotion à Pouyastruc

À Pouyastruc, 647 habitants près de Tarbes, c'est l'incompréhension. Le maire de la commune, Michel Pailhas, parle d'un village "sous le choc", notamment car l'homme tué ce lundi soir vivait depuis plusieurs années dans la commune. "On ne lui connait pas d'ennemis, il avait toujours des mots gentils pour tout le monde, quand vous le croisiez il discutait avec vous." "Ils étaient séparés avec son épouse, mais ils s'entendaient encore", raconte-t-il.

La mairie de Pouyastruc © Radio France - Marion Aquilina

"Je ne pense qu'à ça, comment on peut faire une chose comme ça", s'émeut Andrée, qui habite près de la mairie de Pouyastruc. "J'ai mal au cœur car ils ne méritaient pas ça, c'était des gens gentils, près de la nature... Je ne l'accepte pas.", ajoute Arlette.