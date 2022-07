Double homicide à Pouyastruc : un homme de 55 ans et une femme de 32 ans tués par arme à feu

Un double homicide est survenu ce lundi en Bigorre. Un homme et une femme ont été tués en fin de journée, vers 18h, au nord-est de Tarbes, à Pouyastruc. Des moyens très importants ont été déployés toute la soirée. Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, le maire de Pouyastruc, Michel Pailhas, et les proches des victimes étaient réunis hier à la gendarmerie du village. Un plan Épervier a été lancé vers 18h30 pour retrouver l'auteur des coups de feu qui avait pris la fuite.

Une voisine a donné l'alerte

Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, explique qu'"une voisine avait remarqué des allées et venues un peu étranges aux abords de cette maison" située tout près de la gendarmerie, Cami dou Pichou. Vers 18h30, un homme serait donc entré dans cette habitation puis aurait tiré sur le propriétaire. Il s'agit d'un homme de 55 ans, décédé chez lui, il était professeur d'EPS au collège Desaix à Tarbes. Il y a eu au moins un autre coup de feu. Un tir sur une jeune femme de 32 ans, originaire de Barbazan-Dessus. Elle aussi était enseignante au collège Desaix, professeur de français. Elle était très blessée quand la voisine l'a aperçue. Elle est morte peu de temps après.

L'auteur des coups de feu en fuite

La gendarmerie de Pouyastruc © Radio France - Marion Aquilina

Quand les secours sont arrivés sur place, le tireur s'était déjà enfui. Un gros dispositif pour le retrouver a été mis en place. Un plan Épervier a été déclenché vers 18h30 et est monté en puissance jusqu'à 19h30. Un hélicoptère a été dépêché pour survoler et surveiller la zone et tous les axes par lesquels le tireur présumé aurait pu s'enfuir. Des renforts de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Tarbes (PSIG) ont été mobilisés, soit une soixantaine de gendarmes. Les recherches se sont prolongées dans la nuit.

L'enquête est menée par le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, la brigade de recherches de Tarbes et la section de recherches de Toulouse. Des prélèvements ont été réalisés sur les lieux. Les autopsies des corps des victimes seront menées à Toulouse. La préfecture des Hautes-Pyrénées met en place une cellule psychologique au collège Desaix à Tarbes où les deux victimes travaillaient.