Double homicide dans le Var : ce que l'on sait au lendemain de la découverte de deux corps à Tourves

L'analyse de la scène de crime se poursuit au Domaine des sources, à Tourves, dans le Var, ce dimanche. Les corps ensanglantés des propriétaires, un homme de 65 ans et une femme de 63 ans, ont été retrouvés, samedi vers 17 heures.

Au lendemain de la découverte macabre au Domaine des sources à Tourves, dans le Var, les enquêteurs sont toujours sur place, ce dimanche. Les propriétaires du lieu, deux sexagénaires, ont été retrouvés morts, samedi vers 17 heures. "Les constatations prennent du temps car la scène est étendue", souligne le procureur de la République de Draguignan, Patrice Cambrerou. Il y a beaucoup de traces et de gouttes de sang à prélever pour analyse. Les investigations sont minutieuses pour ne pas déranger la scène de crime.

Le couple aurait été tué par arme à feu

Le procureur confirme que l'homme a été retrouvé dans l'entrée de son domicile et la femme "recroquevillée" dans la douche dans sa salle de bain, à l'étage. Les deux corps présentent plusieurs impacts de balles à la tête et au torse. Plusieurs douilles ont été ramassées sur les lieux du crime. Des autopsies doivent être réalisées dans les prochains jours pour déterminer les causes exactes de leur mort.

Pour l'instant, les gendarmes n'ont pas retrouvé d'arme à feu. La femme n'a pas de trace de blessure à l'arme blanche, contrairement à ce que nous avait indiqué une source proche de l’enquête précédemment.

La piste du crime conjugal écartée

Au vu des blessures que présentent l'homme de 65 ans et la femme de 63 ans, le procureur Patrice Cambrerou exclut la piste du crime conjugal. "On n'est pas dans une situation où le mari tue la femme, puis se suicide", souligne le magistrat. Toutes les autres hypothèses restent ouvertes, notamment le cambriolage qui tourne mal ou le règlement de compte suivi d'un simulacre de cambriolage.

En effet, des pièces ont été retournées et un coffre-fort a été ouvert. Impossible, pour l'heure, de savoir s'il manque des objets ou de l'argent. Les enquêteurs doivent vérifier cela avec la banque du couple et leur famille.