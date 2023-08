Double homicide dans un gîte à Châtonnay : deux personnes mises en examen

Depuis ce dimanche, les enquêteurs s'affairent pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé dans une location meublée touristique à Châtonnay (Isère) où l'on a retrouvé les corps de deux hommes tués par balles. Ce jeudi soir le parquet de Lyon, contacté par France Beu Isère, a indiqué que deux personnes avait été présentées en fin de journée à un magistrat en vue de leur mise en examen des chefs de "meurtres en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de meurtres en bande organisée". L'une de ces personnes a été placée en détention provisoire à l'issue de sa mise en examen, l'autre placée sous contrôle judiciaire. Il n'a pas été donné plus de précisions sur l'identité de ces personnes. L'enquête, menée d'abord sous l'autorité du parquet de Vienne, avait été transférée mardi au parquet de Lyon. Le dossier a été confié ce jeudi soir à un juge d'instruction de la JIRS de Lyon (Juridiction interrégionale spécialisée).

Une douzaine d'impacts

Les investigations avaient débuté ce dimanche 6 août après la découverte des corps de deux hommes dans une location touristique de type Airbnb située dans un hameau isolé à Châtonnay, près de Saint-Jean-de-Bournay. Les propriétaires du logement étaient absents au moment du drame. Les victimes, tuées par arme à feu, seraient de nationalité turque. Ces deux hommes louaient le gîte depuis le vendredi soir. Les autopsies réalisées ce mardi 8 août à l'institut médico-légal de Lyon ont révélé que le premier corps avait été touché à douze reprises, principalement au thorax et à la tête. Le second, lui, a reçu une balle au niveau de la poitrine. Un troisième homme, âgé de 27 ans et qui se trouvait sur place au moment des faits, avait été placé en garde à vue. Une garde à vue prolongée à plusieurs reprises.