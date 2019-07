Drame familial des Rives : le couple avait décidé "d'en finir" !

34520 Les Rives, France

Il s'agit donc d'une terrible affaire de suicide familial programmé. Le procureur de la république de Montpellier a révélé ce vendredi après-midi, lors d'une conférence de presse, les circonstances du drame qui s'est produit il y a deux jours dans la petite commune des Rives, dans le Lodévois.

C'est donc bien le père de famille, âgé lui de 39 ans, qui a tué sa compagne et son enfant avec une carabine. Le couple avait programmé la mort de toute la famille.

Un couple qui refusait d'être séparé de sa petite fille

La petite fille de 19 mois souffrait de graves problèmes de nutrition. Elle refusait de se nourrir autrement qu'en tétant le lait de sa maman. Elle perdait du poids. Ce qui inquiétait beaucoup les services sociaux. Ces derniers avaient donc obtenu d'un juge des mineurs une hospitalisation de la petite fille.

Mais il semble que ses parents ne l'ont pas accepté. Ils ont craint plus que tout une séparation avec leur bébé. Le couple avait donc décidé de mettre fin aux jours de tout le monde. Eux et de leurs trois enfants, le bébé de 19 mois et ses deux frères aînés de 7 et 12 ans.

Après avoir abattu sa compagne et leur petite fille, le père a effectué un rapide aller et retour en Bretagne pour aller rechercher les deux fils aînés. En chemin, il a renoncé à commettre une seconde fois ce terrible geste. A son retour aux Rives, les gendarmes qui entre temps avaient été prévenus par un membre de la famille l'ont interpellé sans difficulté.

Une famille très discrète, voire repliée sur elle-même

L'enquête concernant le contexte psychologique très particulier qui entoure cette affaire ne fait que commencer. La famille est décrite dans le village comme très discrète et un peu repliée sur elle-même. Elle vivait dans cette maison du plateau du Larzac depuis quelques années. La maman assurait elle même la scolarité des deux aînés pendant que son compagnon dirigeait lui un établissement de restauration collective à Lodève.

Aucun conflit conjugal ni de difficultés financières non plus. Le seul problème, c'était donc cette petite fille de 19 mois qui refusait de se nourrir. L'enquête montre aussi que le couple entretenait des relations un peu compliquées avec les services sociaux mais aussi avec les médecins.

Reste à comprendre maintenant comment des parents ont pu en arriver à prendre une telle décision.