Les deux hommes interpellés suite au double-homicide et à l'incendie criminel de Nexon mercredi, dans lequel une mère de famille et son jeune voisin d'une vingtaine d'années ont été tués, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, annonce ce vendredi soir le parquet de Limoges.

Double homicide et incendie de Nexon : les deux suspects mis en examen et écroués

Le voisin était présent pour protéger la jeune femme

Dans un communiqué, le procureur de la République confirme que les deux victimes découvertes dans les décombres étaient "toutes les deux manifestement décédés avant l’incendie" sur lequel les pompiers haut-viennois avaient dû intervenir dans la nuit du 15 au 16 juin, et dont l'intervention très rapide avait permis de sauver les trois enfants de la jeune femme âgés de 4, 7 et 13 ans, bloqués par les flammes au premier étage. Le parquet indique par ailleurs que le voisin se trouvait dans l'habitation car la jeune femme "l'avait sollicité pour la protéger, craignant une réaction de son ancien compagnon" dont elle venait de se séparer quelques jours auparavant.

Selon les premiers éléments de l’enquête, "les deux suspects ont pénétré dans l’habitation puis tué les deux victimes avant d’y mettre le feu sachant que les enfants s’y trouvaient", explique le parquet qui souligne que "la qualité de la réaction et le sang froid de l’aînée ont permis aux enfants de survivre jusqu’à l’arrivée des secours".

Les deux suspects déjà condamnés par le passé

Les deux mis en cause ont déjà été condamnés. L’ancien compagnon de la locataire des lieux était suivi dans le cadre d’un sursis probatoire, suite à une condamnation pour des violences conjugales commises sur une autre victime. Il respectait les obligations et interdictions mises à sa charge. Aucune plainte ni aucun signalement concernant le couple n’avaient antérieurement été portés à la connaissance des autorités.

Une information judiciaire a été ouverte pour "meurtre sur conjoint, meurtre accompagné d’un autre crime et tentatives de meurtres sur mineur de 15 ans". Les deux suspects ayant déjà été condamnés pour des délits graves, ces infractions sont toutes commises en état de récidive légale. La suite de l'enquête devra déterminer le degré d'implication de chacun dans ces crimes. Tous deux ont été mis en examen et présentés à un juge des libertés et de la détention qui a décidé leur placement en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.