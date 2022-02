Double infanticide à Drouville : la mère mise en examen et placée en détention provisoire

La mère de 35 ans soupçonnée d'avoir étouffé ses deux enfants, de deux ans et demi et neuf mois, mardi 15 février à Drouville est mise en examen pour "meurtres sur mineurs de 15 ans" et "violences volontaires sur conjoint avec arme". La suspecte a été écrouée jeudi soir à Nancy.