Double infanticide à Drouville : une famille "très discrète" dans la commune

Une mère de 35 ans est placée en garde-à-vue à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle depuis mardi 15 février. Elle est soupçonnée d'avoir tué ses deux enfants, âgés de deux ans et demi et neuf mois à Drouville, au sud de Nancy. Le maire, Didier Bourdon, décrit une famille "discrète".

C'est à la sortie du village de Drouville, près de Nancy sur la route départementale D70 que les gendarmes ont découvert les corps de deux enfants, âgés de 9 mois et deux ans et demi.

Au lendemain du placement en garde-à-vue d'une habitante de Drouville, soupçonnée d'avoir tué ses deux enfants mardi 15 février, le maire de la commune meurthe-et-mosellane Didier Bourdon, réagit sur cet événement "dramatique". Il décrit une famille "très discrète", installée récemment dans ce village de deux cents habitants.

La famille installée depuis deux ans

"Ils sont arrivés en location il y a deux ans et demi, juste en face de la mairie, je leur ai parlé deux fois", raconte l'élu. Je les voyais de temps en temps se promener avec le chien et les deux enfants." Didier Bourdon évoque également un mari "fermé". C'est lui qui a alerté les gendarmes, mardi, après avoir été agressé par sa femme à coups de marteau. Les militaires ont retrouvé, quelques heures plus tard, le corps des enfants âgés de deux ans et demi et neuf mois, dans la voiture de leur mère.

"Il y a beaucoup de questions qui vont être soulevées par les habitants", présume Didier Bourdon. L'élu appréhende également la rentrée des classes, lundi. "Quand les gamins vont revenir à l'école, ils vont apprendre cela. C'est dramatique."