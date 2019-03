Double infanticide de Neufchâteau: Le parquet ouvre une information judiciaire.

Épinal, France

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Epinal, pour meurtres sur mineurs de moins de 15 ans, dans l'affaire du double infanticide de Neufchâteau. Un juge d'instruction va être nommé, ce qui permettra au père de se porter partie civile.

La mère des 2 enfants, toujours hospitalisée et dont la garde-à-vue a été levée, n'a pas encore été entendue. Un expert psychiatre devrait prochainement l'entendre. A lui de determiner si le jugement de la jeune femme était altéré ou aboli au moment des faits.

En attendant, l'enquête technique et de voisinage se poursuit. plus d'une centaine d'auditions ont déjà été recueillies par les gendarmes dans les familles et l'entourage des 2 parents.

Une autopsie a été pratiquée vendredi dernier à l'institut médico-légal de Nancy. Les 2 enfants sont morts des suites de coups de couteau portés en plusieurs endroits du corps. sans autres précisions. Pas encore de résultats non plus des analyses toxicologiques.