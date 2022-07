Double interpellation à Porto-Vecchio

Deux hommes ont été interpellés au petit matin à Porto-Vecchio. Les gendarmes les attendaient à la sortie d’un établissement de nuit de la cité du sel.

Les deux hommes sont soupçonnés d'être en lien avec une tentative d'homicide survenue en 2020 dans l'extrême sud. Ils sont actuellement interrogés en ce sens par les enquêteurs.

Une opération de gendarmerie qui n'est pas passée inaperçue.

On aurait cru le début d'un film d'action. Mais c'était deux ans de cavale qui s'achevaient ce dimanche pour ces derniers. Dès potron-minet, peu après 6 heures, une armada de militaires a cueilli les deux suspects qui venaient de sortir d’un établissement de nuit. Un dispositif impressionnant avait été mis en place : 50 gendarmes dont 20 membres du GIGN, pour ne rien laisser au hasard.

Et pour cause, l'un d'entre eux, très défavorablement de la justice était activement recherché. Il était passé à travers les mailles du filet bleu à plusieurs reprises, notamment dans le Niolu et dans la plaine orientale ces derniers mois. De source proche du dossier, il avait été repéré avec l'un de ses lieutenants dans l'extrême sud ces derniers jours.

Il est l'un des suspects dans une affaire de tentative d'homicide survenue le 24 octobre 2020. La victime, un homme âgé de 53 ans, avait été blessée par balles au ventre peu avant le couvre-feu alors en vigueur. Elle avait été transportée par hélicoptère à l'hôpital.

La défense des deux hommes interpellés n'a pu être jointe. Placés en garde à vue, ils pourraient être présentés aujourd'hui devant la magistrate.