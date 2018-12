Double interpellation pour insultes et menaces dans les Landes

La brigade de Mont-de-Marsan a interpellé deux individus de Saint-Sever et d'Aire-sur-l'Adour.

Landes, France

Il est 22 heures, dimanche soir, quand les gendarmes sont sollicités à deux endroits dans les Landes. Le premier appel vient de Saint-Sever où les gendarmes sont appelés par les pompiers. Un homme alcoolisé est violent envers sa femme : celle-ci se cache dans la chambre et ne veut plus en sortir. En arrivant sur place, les gendarmes se font insulter par l'homme de 32 ans qui les menace de mort. La femme de 26 ans est alors placée en sécurité chez sa sœur et l'homme est placé en garde à vue. Il a depuis été libéré, mais il sera convoqué de nouveau en mai.

Tapage nocturne et menaces de morts

Dimanche soir, au même moment, à Aire-sur l'Adour, un homme de 34 ans fait une soirée chez lui. Les gendarmes sont alors appelés pour tapage nocturne. En arrivant sur place, c'est le même scénario : les gendarmes se font insulter de tous les noms et sont victimes de menaces de mort. L'homme, déjà connu des services de la gendarmerie pour des affaires de stupéfiants, a été interpellé mercredi. Il passera en comparution immédiate vendredi 28.