Double-meurtre à Avignon : "La police fait son travail" face au trafic de drogue

Les enquêteurs s'orientent vers un règlement de compte lié au trafic de drogue après le meurtre de deux jeunes hommes ce mercredi soir dans le quartier Saint-Jean à Avignon . Ces deux hommes de 18 et 22 ans, déjà connus pour des faits de trafic de stupéfiants, ont été abattus par une rafale de kalachnikov. C'est le quatrième homicide en un mois à Avignon, mais "la police fait son travail" et occupe le terrain, assure le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO, Claude Simonetti, invité du 6-9 ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

"On nous parle de faire plus, mais il s'agit déjà de la présence policière obligatoire. La présence policière existe et elle fait son travail", martèle-t-il, même s'il reconnaît que les effectifs sont contraints. "C'est sûr que plus on est nombreux et mieux c'est. Le rapport de force existe et les points de deal se déplacent. On parle ici du quartier Saint-Jean alors qu'on n'en parlait pas jusqu'ici", rappelle Claude Simonetti.