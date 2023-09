Double meurtre à l'hôpital de Pau : Romain Dupuy autorisé à aller dans un service général de psychiatrie

Romain Dupuy et son avocate Me Hélène Lecat lors d'une audience au tribunal de Bordeaux en juin 2022 (photo d'archives)

La justice a ordonné que le meurtrier de l'hôpital psychiatrique de Pau ne soit plus en unité pour malades difficiles à Cadillac. Cela faisait cinq ans que les médecins l'avaient préconisé, la cour d'appel de Bordeaux leur a donné raison en fin de semaine dernière comme l'ont dévoilé nos confrères de Libération . Romain Dupuy souffre de schizophrénie, il avait été reconnu comme irresponsable pénalement suite au meurtre d'une infirmière et une aide-soignante en 2004. Depuis son arrestation en 2005, Romain Dupuy était pris en charge en Gironde mais il pourrait bien être soigné ailleurs. N'importe où mais pas à Pau assure son avocate Me Hélène Lecat.

Un quotidien avec moins de contraintes, moins d'escortes

Pour mettre les choses au clair rapidement, il faut déjà insister sur un point qui alimenterait des inquiétudes. Même après son transfert, Romain Dupuy ne pourra pas se promener seul dans la rue. Déja lorsqu'il était détenu à Cadillac, il ne pouvait se balader en extérieur qu'en étant avec deux médecins et un chauffeur, et pendant un temps très restreint. Dans cette nouvelle unité où il sera transféré, il devra encore être escorté s'il veut sortir.

Romain Dupuy sera globalement moins escorté qu'avant. Désormais, "il pourra prendre tout seul un livre dans son armoire alors qu'avant il ne pouvait pas le faire sans la présence d'infirmiers psychiatriques", décrit son avocate à titre d'exemple. Romain Dupuy aura moins de contraintes parce qu'il n'est plus considéré comme un malade difficile. Il restera évidemment hautement surveillé sur le plan psychiatrique.

"Pas à Pau, ce n'est pas envisageable"

Enfin concernant le lieu du transfert, Me Hélène Lecat déclare que cela peut se faire n'importe où mais pas à Pau, "avec ce retentissement social, ce n'est pas envisageable et ça ne l'a jamais été". La préfecture de Gironde a encore la possibilité de faire appel de la décision de la cour d'appel de Bordeaux sur le transfert de Romain Dupuy, dans un délai de deux mois.