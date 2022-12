Double meurtre à l'hôpital de Pau : Romain Dupuy demande à nouveau son transfert hors de l'UMD de Cadillac

C'est l'un des patients les plus tristement célèbres de Cadillac. Auteur d'un double meurtre à l'hôpital de Pau en 2004, Romain Dupuy renouvelle ce mardi matin devant un juge des libertés et de la détention sa demande pour être transféré hors de l'Unité pour malades difficiles du centre hospitalier du Sud-Gironde. L'homme de 39 ans atteint de schizophrénie demande à poursuivre son hospitalisation dans une unité de soin ordinaire.

"Il s'agit ici aujourd'hui de mettre fin à un déni de justice, affirme Hélène Lecat, l'avocate de Romain Dupuy. Je rappelle que six commissions de suivi médical ont statué favorablement pour le transfert de mon client depuis le 11 janvier 2018." La préfète de la Gironde a jusqu'à présent refusé de signer l'arrêté autorisant ce transfert. "Ce déni de justice est invraisemblable. La loi est la même pour tous et il semble qu'on veuille faire une loi spéciale pour Romain Dupuy", s'insurge son avocate.

Le 9 juin 2022 , une juge des libertés et de la détention avait autorisé un transfert hors de l'UMD de Cadillac estimant que "le placement de M. Romain Dupuy en Unité pour Malades Difficiles est devenu irrégulier et il y a bien atteinte aux droits du patient". La préfecture de la Gironde et la cour d'appel de Bordeaux avaient ensuite contesté cette décision en infirmant l'ordonnance de la JLD. Les magistrats en appel ont estimé que le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour procéder à une telle mainlevée. Une décision contre laquelle Romain Dupuy s'est depuis pourvu en cassation.

"C'est à mon sens une condamnation à la perpétuité psychiatrique qui ne dit pas son nom puisque je souligne quand même que la préfecture de Gironde, au seul titre de l'année 2021, a prononcé pas moins d'une vingtaine d'arrêtés de transfert pour des patients de Cadillac. Mais quand il s'agit de mon client, monsieur Romain Dupuis, qui a défrayé la chronique en 2004 et qui depuis subit les frais de la politique sécuritaire populiste, pénale afférente, il se voit condamné et privé de toute liberté", estime maître Hélène Lecat.

Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 , alors qu'il avait fumé une quinzaine de joints de cannabis chez lui, Romain Dupuy s'était rendu à l'hôpital psychiatrique de Pau. Dans cet établissement où il avait déjà été pris en charge à trois reprises, le jeune homme alors âgé de 20 ans, avait poignardé à mort une infirmière de 40 ans avant de décapiter une aide-soignante de 48 ans.

"Il ne s'agit pas de le faire sortir aujourd'hui dans la nature, assure Hélène Lecat. Il s'agit simplement de le transférer dans une unité psychiatrique ordinaire qui répond à sa situation actuelle, clinique, mais qui répond aussi au droit."

Cette nouvelle audience devant un JLD se tient ce mardi matin à 10h au centre hospitalier de Cadillac en présence de Romain Dupuy et de ses parents. Des représentants de la préfecture et de l'Agence régionale de santé seront également présents.