Double meurtre à Montauban : le propriétaire de la maison avoue son implication.

Montauban, France

La justice montalbanaise a peut-être résolu l'affaire du double meurtre survenu le mois dernier. Une femme de 38 ans et une jeune fille de 18 ans retrouvées mortes dans un pavillon de la rue Gamot (quartier Villebourbon) au petit matin. Dans un communiqué, le procureur de la république indique que c'est le propriétaire du logement qui aurait tué sa locataire et la compagne du fils de celle-ci pour un retard de loyer.

La préméditation retenue.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2019, cet homme se rend chez sa locataire pour réclamer 3000€ de loyers impayés. Armé d'un fusil à canons juxtaposés et muni de brouilleurs de portable pour qu'il n'y ait aucun appel à l'aide. L'homme a été arrêté mardi, nie d'abord les faits avant d'admettre son implication. Les enquêteurs ont pourtant retrouvé des traces de sang des victimes et du fils et petit ami de ces dernières sur le volant de sa voiture, son ADN aussi été retrouvé sur une paire de lunettes dans la maison. Autre élément troublant : lors de son audition quelques heures après la découverte des corps, le suspect avait un hématome à l'oeil. A l'époque, il explique aux enquêteurs qu'il s'est blessé avec une bétonnière. Enfin au moment de l'interpellation, les enquêteurs ont retrouvé chez lui, l'arme et les fameux brouilleurs.

Le propriétaire a admis son implication lors d'une deuxième audition mercredi 4 décembre. Il a expliqué que la conversation avec sa locataire a dégénéré, qu'il en est venu aux mains avec le fils de celle-ci. Cet homme s'était rendu au domicile avec une arme chargée des munitions et des brouilleurs de portable. Le juge l'a donc mis en examen pour double assassinat et demandé son placement en détention.

Encore des zones d'ombres

Le principal suspect est un homme de 57 ans. Habitant de Montauban, il possède une vingtaine d'appartement ou de biens immobiliers dans la ville. Pour l'heure le travail des enquêteurs n'est pas terminé. Ils doivent encore comprendre pourquoi l'une des victimes a reçu des coups de couteau.

Reste le fils de la locataire qui était aussi le petit ami de la plus jeune des victimes. Ce jeune homme de 17 ans mis en examen et placé en détention quelques heures après le drame a été libéré hier. Selon le parquet le juge d'instruction devrait abandonner sa mise en examen.