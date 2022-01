Double meurtre à Roujan : "Jamais je n'aurais cru qu'il pouvait se passer une telle horreur ici"

La commune de Roujan (Hérault) se réveille meurtrie, ce samedi 15 janvier 2022. La veille, en fin d'après-midi, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années ont été poignardées à plusieurs reprises. Le suspect, qui est en garde à vue, est le compagnon de la plus jeune d'entre elles. La seconde victime est la voisine du couple.

L'enfant du village

Quand on arrive dans le centre-bourg, rien ne laisse penser qu'il vient de se dérouler un drame. Pas de scellé devant l'immeuble des deux jeunes femmes. En face, le rideau du fast-food des parents du suspect est baissé. Dans la rue adjacente, une dizaine de clients boivent un verre en terrasse.

Jamais je n'aurais cru qu'il pouvait se passer une telle horreur dans ma commune - Jean Blanquefort, maire de Roujan

Dorothée habite à deux pas. Ce soir-là, elle a accouru. Elle est l'une des seules à accepter de parler. "Je promenais mon chien et j'ai vu plein de gendarmes et tout, donc je me suis avancée, raconte-t-elle, secouée. Après, il y a la maman de la jeune fille qui a crié 'Dorothée, il a tué ma fille'. Putain... C'est bouleversant de voir ça. On n'a pas dormi de la nuit."

Cette jeune fille de 21 ans, Amélie, étudiante infirmière, c'est l'enfant du village. Sa famille est bien connue : elle vit à Roujan depuis plusieurs générations. Grands-parents, parents et petits-enfants ont vécu dans cette commune de 2.300 habitants. Alors tout le monde est au courant que c'est elle qui est morte. Tout le monde est touché. Mais personne n'ose en parler, par respect ou par peur.

L'ambulancière lumineuse

Les proches de Caroline, la voisine de la concubine du suspect, lui ont rendu hommage © Radio France - Clara GUICHON

Ce qui brise le silence, ce samedi midi, ce sont des sirènes d'ambulances. Celles des amis et collègues de la voisine : Caroline, une ambulancière de 25 ans. Ils sont venus lui rendre hommage et accrocher un portrait d'elle et des roses sur la porte de l'immeuble. "Caro, c'était la joie de vivre. Même quand elle n'allait pas bien, elle était là, avec son sourire et ses blagues, raconte Marion, l'une de ses collègues, persuadée que ce soir-là aussi, elle a voulu porter secours. C'était son caractère, sa façon d'être : elle faisait toujours passer les autres avant elle."

Le maire de Roujan, Jean Blanquefort, est bouleversé. Il connaissait la plus jeune des victimes. "Elle était à l'école avec mon fils, c'est ça le plus dur...", souffle-t-il douloureusement. L'enquête suit son cours. Le jeune homme de 22 ans est toujours en garde à vue. Le maire essaye de soutenir au mieux les familles des victimes et celle du jeune homme.

