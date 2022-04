Double meurtre à Vitry-le-François : ce que l'on sait du parcours chaotique de la petite Anaïs

Le père de la petite Anaïs est toujours en garde à vue ce mercredi matin. Il est soupçonné d'avoir abattu sa femme et leur fille à Vitry-le-François (Marne) lundi soir. C'est l'épilogue dramatique de l'enlèvement de la petite fille, confiée à l'aide sociale à l'enfance.

Toujours autant de zone d'ombres après la mort de la petite Anaïs et de sa mère lundi à Vitry-le-François (Marne). Le père de 47 ans, soupçonné de les avoir abattues par balle dans une caravane, est toujours en garde à vue et les autopsies sont en cours. Le couple de quadragénaires était sur le point d'être interpellé lorsqu'est survenu le drame. Placée auprès des services de l'enfance de l'Yonne, la petite fille de 9 ans avait été enlevée par ses parents le 10 février dernier sur le parking du Mac Donald's d'Auxerre.

Déjà enlevée par ses parents en 2019

Les parents étaient connu par la justice des mineurs pour le mauvais traitement infligé à leur enfant. Mal nourrie, peu soignée, déscolarisée vivant dans l'insalubrité, Anaïs était placée en foyer à Bourges depuis son plus jeune âge, sur décision d'un juge pour enfants. Mais en mai 2019, ses parents l'enlèvent une première fois. Ils sont finalement interpellés sur une aire d'autoroute dans le Cantal, à Aurillac, après deux ans de cavale. La petite Anaïs est donc de nouveau placée en foyer.

Mais le couple d'ouvriers agricoles dit craindre pour la santé de leur fille et dénonce des cas de pédocriminalité dans sa famille d'accueil. Des allégations infondées, d'après le procureur de la République Hugues de Phily.

Le couple n'était pas considéré comme dangereux

Le contexte familial est très compliqué, mais les parents n'appartiennent à aucune mouvance dangereuse, estiment différents rapports des services de l'enfance et de la police judiciaire, "qui ont fait un très solide travail de renseignement", explique le procureur.

En l'"absence de danger brutal et imminent", les autorités ne déclenchent pas d'alerte enlèvement le 10 février, lorsque les parents enlèvent une seconde fois leur fille sur le parking du Mac Donald's d'Auxerre où elle déjeunait avec son éducatrice. "L'alerte enlèvement répond à un certain nombre de critères, et tous ces critères n'étaient pas réunis à ce moment là ", justifie le procureur.