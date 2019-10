Double meurtre dans le Loiret : "Des barbares", dénonce la sœur du retraité tué à Châlette-sur-Loing

"J'ai mal, j'ai la rage" : voilà les premiers mots choisis par Jeannine, une septuagénaire, la petite sœur de Jacques Samson, ce retraité de 84 ans retrouvé mort dans son lit lundi après-midi. La rage, l'incompréhension face à l'horreur.

Lundi, en début de journée, l'aide ménagère qui se rend chez son frère lance l'alerte. Jacques est introuvable. Jeannine se rend alors au domicile de son frère. Elle n'habite qu'à un kilomètre de chez lui, à Châlette.

Avec l'aide ménagère, on a visité la maison mais on a rien vu. On l'a appelé, "Coco?", "Coco?" Je suis descendue à la cave, je n'ai rien vu. Tout avait été chamboulé dans sa maison. Heureusement que je ne l'ai pas découvert. Jeannine