Double meurtre dans les Cévennes : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie du Gard lance un appel à témoins jeudi pour tenter de débusquer le fugitif lourdement armé qui se cache dans la forêt cévenole depuis 48 heures, après avoir abattu son patron et un de ses collègues dans la scierie où il était employé aux Plantiers.

La gendarmerie du Gard diffuse la photo du meurtrier présumé de deux hommes mardi aux Plantiers, dans les Cévennes. L'homme de 29 ans, Valentin Marcone, est suspecté d'être l'auteur du double homicide. Il a pris la fuite à pied. "Cet homme est activement recherché par les forces de l'ordre et la justice. Susceptible d'être porteur d'une arme de poing et d'une carabine de précision, il est considéré comme dangereux", préviennent les gendarmes.

Dans le communiqué, cet appel à témoins, accompagné d'une photo d'un homme à l'apparence très jeune, cheveux châtain très courts et fines lunettes, décrit le fuyard comme de type européen, de taille (1,70 m) et de corpulence moyennes, vêtu d'une treillis vert et d'une veste de camouflage avec capuche.

"Vous ne devez en aucun cas intervenir vous-même" Gendarmerie du Gard

Depuis mardi, 300 gendarmes se relaient sur la zone. "L'hypothèse que l'individu ait pu rejoindre un secteur plus éloigné n'est cependant pas à exclure".

Si vous avez vu cet homme ou si vous détenez la moindre information le concernant, merci de prévenir immédiatement la gendarmerie du Gard au numéro suivant : 04 66 38 67 22.

"L'hypothèse désormais c'est qu'il aurait pu prendre la fuite plus loin, au delà du périmètre de 15 km2 que nous fouillons depuis le départ", a expliqué à l'AFP la porte-parole de la gendarmerie en Occitanie.