Double meurtre dans les Cévennes : "le deuil va se faire mais la cicatrice ne se refermera pas"

"L’homme recherché depuis mardi dans le Gard s’est rendu", annonce ce vendredi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Valentin Marcone a été interpellé sans heurts, à proximité du village des Plantiers (Gard). Il n'y a pas eu de blessé. Pour tout le secteur, pour tous les habitants, c'est d'abord et avant tout un soulagement. Mais il faudra du temps, beaucoup de temps, pour apaiser les villages des Cévennes. "On m'a toujours dit qu'au bout de trente-six heures, un homme se fatigue. Et le résultat est là, constate sur France Bleu Gard Lozère Régis Bourelly, maire de la commune de Saint André de Valborgne. Au bout de trente-six, quarante heures, il s'est épuisé, il s'est rendu".

"Il peut dire ce qu'il veut. On va l'écouter. Mais il y a deux personnes qui ont perdu la vie, et des familles endeuillées pour la vie. Et une cicatrice qui ne se refermera jamais aux Plantiers, et à Saint-André-de-Valborgne non plus" Régis Bourelly, maire de la commune de Saint André de Valborgne, sur FB Gard Lozère

"Pour Saint-André-de-Valborgne, c'est un grand soulagement", reconnaît très vite le maire de Saint-André-de-Valborgne. Mais Régis Bourelly ajoute : "Il ne faut pas oublier que ce monsieur a tué deux personnes de sang-froid. Et ça je ne l'admet pas, je ne l'admet pas. Il a arraché la vie à deux personnes"