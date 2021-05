Double meurtre dans les Cévennes : " Valentin Marcone est un jeune homme calme et courtois" selon son avocate

C'est par hasard que Me Hélène Mordacq s'est retrouvée face à Valentin Marcone dimanche, lorsqu'il a été présenté à un juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Tout simplement parce qu'elle était de permanence ce jour-là. Jusque là, le jeune homme de 29 ans qui a avoué avoir tué le patron de la scierie des Plantiers et l'un des employés avait refusé d'être défendu par un avocat. "Je ne le connaissais pas. _Ce sont les hasards de cette permanence qui m'ont amenée là_, mais j'espère continuer à ses côtés. Je pense qu'un lien de confiance s'est établi. Dans tous les cas, moi je souhaite l'assister jusqu'au bout."

"Le contact s'est établi facilement"

L'avocate du barreau de Nîmes a suivi comme la France entière, la cavale de son client. "C'est vrai que ça a été défrayé la chronique pendant plusieurs jours. C'est toujours difficile d'arriver dans ce contexte là mais je pense que nous allons y arriver. Il y a de part et d'autre une envie de coopérer. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau là. C'est un dossier qui est très lourd humainement. Je pense aux victimes mais aussi à mon client. Il est important que l'instruction se fasse dans le calme et la sérénité." Hélène Mordacq n'a pas encore eu le temps d'échanger très longtemps avec son client. "Cette première rencontre s'est faite naturellement. C'est un jeune homme frêle, calme, extrêmement courtois, que j'ai trouvé dans une sorte de sidération. Je pense qu'il n'a pas encore pris l'ampleur de ce qui s'était passé. Le contact s'est établi facilement. Je lui ai proposé de garder le silence non pas parce qu'il ne souhaite pas coopérer, loin de là puisqu'il s'est déjà largement exprimé en garde à vue mais parce qu'il me semblait qu'à l'issue de ses trois jours de cavale et presque 48 heures de garde à vue, les conditions n'étaient pas les plus favorables pour s'expliquer devant un juge d'instruction sur des faits aussi graves."

"Assurer le lien avec les proches"

Me Hélène Mordacq a prévu de revoir son client mercredi pour faire plus ample connaissance. Elle sera là aussi pour faire le lien avec ses proches. L'instruction peut prendre du temps. "La prochaine étape sera d'être reconvoqué devant le juge d'instruction pour répondre à ses questions et s'exprimer sur les faits. Ensuite, comme dans toute procédure criminelle, il y aura bien sûr une expertise psychologique et psychiatrique, qui seront extrêmement importante, la personnalité. Il va y avoir encore un certain nombre d'actes à effectuer."