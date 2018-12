Double meurtre de Montigny les Metz : envers et contre tous, Christine Heaulme défend l'innocence de son frère

Montigny-lès-Metz, France

Au deuxième jour d’audience du procès de Francis Heaulme devant la cour d’assises de Versailles, sa sœur Christine est venu clamer l’innocence de son frère ce mercredi 5 décembre. Le routard du crime nie toujours être l’auteur du double meurtre de Montigny les Metz. Francis Heaulme comparaît jusqu'au 21 décembre, devant la cour d'appel de Versailles pour le meurtre d'Alexandre Beining et Cyril Beckrich en 1986 à Montigny-lès-Metz en Moselle. Ce mercredi, c'est sa soeur Christine, en visioconférence depuis Metz, qui est venu défendre Francis Heaulme, en expliquant à la cour la conviction qu'elle a de l'innocence de son frère.

Une enfance de misère

Cheveux coupés courts, visage fin et grandes lunettes, la ressemblance entre la femme de 52 ans et Francis Heaulme est frappante. Christine Heaulme explique énergiquement «Je sais que mon frère est innocent, il faut le croire. On a beaucoup parlé ces derniers temps quand je suis allé le voir en prison».

Elle raconte leur enfance malheureuse, avec un père violent souvent absent et qui buvait. Les détails sont durs à entendre. "Mon frère se mutilait parfois avec des bouts de verre, quand mon père frappait ma mère».

Elle raconte aussi froidement comment son père qui était ivre, l’a violé un soir après le décès de sa mère en 1984.

Francis Heaulme, lèvres pincées qui barrent son visage, regarde sa sœur (en visioconférence) les larmes aux yeux — Cécile Soulé (@CecileSoule) December 5, 2018

La cassure après la mort de sa mère

Elle n’a pas vu Francis Heaulme changer après le décès de sa mère en 1984. Francis Heaulme a commis son premier meurtre 20 jours après ce décès, mais explique aussi la fracture de ce moment dans la vie de son frère : « Sa maman c’était tout pour mon frère. Quand elle est morte ça a été un grand vide pour lui ».

Christine redit à la cour qu'elle croit en l'innocence de son frère. Elle sera toujours là pour lui.

Christine #Heaulme: « Non! Je serai toujours là pour mon frère, si je ne suis pas allé le voir à ce moment là dans le sud, c’est parce que je n’avais pas les moyens, c’était loin et j’avais ma vie, des enfants en bas âge, je travaillais aussi » — Cécile Soulé (@CecileSoule) December 5, 2018

Christine assure que son frère lui dit toujours la vérité. Il lui a pourtant menti sur le premier meurtre en 1992 à Brest. Elle reconnait quand même que le seul meurtre qu’il lui a avoué, c’est celui d’une jeune femme près de Reims en 1989.