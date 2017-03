Double meurtre de Saint-Didier en Velay : les deux frères mis en examen

Les deux frères qui sont passés aux aveux hier lors de leur garde à vue sont mis en examen ce jeudi pour "enlèvement et séquestration suivie de meurtre". Ils encourent une peine de perpétuité.

Les deux frères âgés de 23 et 25 ans ont été déférés ce jeudi et mis en examen. Le chef de poursuite retenu est celui d'enlèvement et séquestration suivie de mort. D'après le procureur de Clermont-Ferrand, les deux frères encourent la perpétuité. La garde à vue a également révélé de nouveaux éléments, des questions restes en suspens.

Le corps de Romain a donc été retrouvé le 18 février dernier, celui de Christophe est toujours recherché par les gendarmes. La scène commence à se préciser peu à peu. Les gardés à vue ont confessé une vengeance qui a mal tourné, des actes de violence sur les deux victimes, mais il est encore difficile de déterminer à quel moment l'enlèvement et la séquestration sont devenus meurtre. Le chef de poursuite, "enlèvement et séquestration suivie de mort", est explicite à ce propos. Si leurs versions respectives divergent légèrement, il pourrait être dans l'intérêt des deux frères de présenter un scénario dans lequel ils auraient enlevé, séquestré, violenté, ligoté mais pas nécessairement tué leurs victimes.

Identifié leurs victimes sur internet

Dans leur version des faits, les deux frères évoquent une vengeance suite à un cambriolage. On sait désormais comment ces frères auraient identifié Romain et Christophe comme leurs potentiels cambrioleurs. Ils auraient vu sur des sites internet de vente en ligne des objets qui leur appartenaient, auraient alors cherché les vendeurs et seraient remontés à Romain et Christophe.