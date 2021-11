Double meurtre de Saint-Marcel-lès-Sauzet : le procès s'ouvre aujourd'hui

Devant les Assises de la Drôme commence ce vendredi le procès de Francisco Gonzalez-Ortiz pour le double-meurtre commis le 18 juin 2018 à Saint-Marcel-lès-Sauzet. Jeanne Lelong et Paul Pastor avaient été massacrés à coups de couteau et de hache, sans mobile apparent.

Il y a près de trois ans et demi maintenant, Jeanne Lelong, 84 ans, était tuée dans sa maison à Saint-Marcel-lès-Sauzet, ainsi que son compagnon Paul Pastor, 67 ans. La femme de ménage employée de Mme Lelong découvrait le mardi 19 juin au matin des traces d'effraction en entrant dans la propriété, et de l'eau partout sur le sol à l'intérieur, plusieurs robinets étant ouverts, et les évacuations obstruées. Les gendarmes alertés allaient découvrir par la suite les deux corps, présentant de nombreuses traces de blessures, sous des couvertures.

Le procès de l'homme au chariot

Francisco Gonzalez-Ortiz, SDF espagnol de 62 ans, est jugé à partir de ce vendredi 5 novembre pour homicides volontaires. Il a été arrêté le 19 juin 2018, le lendemain des faits, dans un hôtel désaffecté de Montélimar. De nombreux témoins l'ont vu le jour du crime, mais aussi la veille, à Montélimar, ou encore à La Coucourde, et à Saint-Marcel-lès-Sauzet. Cheveux longs blancs, barbe longue blanche, souvent poussant d'un air assuré un chariot de supermarché bleu et rouge, avec des affaires en vrac dedans. Le chariot sera d'ailleurs vu devant la maison où a eu lieu le double meurtre.

Son ADN a été retrouvé sur la hache, sur un tesson de bouteille dans la maison, et sur une fenêtre. Il ne connait pas Jeanne Lelong et son compagnon. Il racontera par la suite plusieurs versions concernant sa présence à Saint-Marcel-lès-Sauzet, expliquant s'être trompé de route pour aller à Paris à pied. Il expliquera même être entré par effraction pour chercher du lait. Il nie les crimes.

Les expertises psychiatriques ont conclu à des troubles de la personnalité, mais pas à des troubles psychiatriques. D'où la possibilité de ce procès.

Par ailleurs, Francisco Gonzalez-Ortiz a déjà été condamné à de la prison en Espagne, notamment pour homicide involontaire à la fin des années 80.

Un double meurtre d'une grande sauvagerie, sans mobile apparent

Jeanne Lelong a reçu un coup de hache en plein visage. Des coups de couteau aussi, à la tête, au cou, aux bras. Le corps de Paul Pastor est lui aussi lardé de coups de couteau. Les deux ont été trouvés recouverts de sortes de couverture, un geste étonnant au milieu de cette sauvagerie.

Il y a eu une vraie sauvagerie dans la manière dont ces deux personnes ont été tuées - expliquait à l'époque Alex Perrin, le procureur de la République de Valence.

Des traces de lutte ont été constatées dans la maison, et de l'eau rougie par le sang partout sur le sol ; tous les robinets avaient été ouverts, comme si on voulait inonder pour nettoyer la scène de crime. Francisco Gonzalez-Ortiz ne connaissait pas les victimes. Si de nombreux objets ont été déplacés, et certains endroits de la maison fouillés, il n'y a pas pour autant de vol constaté. Ce procès devant les Assises de la Drôme porte sur un double crime sans mobile apparent.