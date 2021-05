Double meurtre des Cévennes : la maire de Saumane "soulagée, mais veut comprendre son geste"

La nouvelle est tombée en début de soirée ce vendredi. L'auteur présumé du double homicide dans une scierie des Plantiers, dans les Cévennes (Gard), s'est rendu aux gendarmes. Il était traqué depuis plus de trois jours par des centaines de gendarmes dans la forêt et la montagne. Il n'a apparemment pas opposé de résistance. Laurette Angéli, la maire de la commune voisine de Saumane, se dit "soulagée", sur France Bleu Gard Lozère. 'Parce qu'il faisait peur à la population. Et puis, curieuse de savoir pourquoi, comprendre son geste. Quelqu'un qui a une femme et un enfant en bas âge, je ne comprends pas bien ce qui a pu provoquer ça chez lui."

"Nous, on va enterrer Martial, qui est un habitant de Saumane. On va essayer d'être proche de sa femme. Il n'y aura aucun journaliste à l'enterrement. La compagne de Martial m'a demandé expressément d'organiser (NDLR : les obsèques) pour qu'il n'y absolument aucun journaliste. Des gens de Saumane et des Plantiers, oui, ça peut être en nombre." Laurette Angéli, la maire de Saumane (Gard)