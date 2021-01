Double meurtre en Drôme-Ardèche : "c'était la panique"

Le choc est terrible dans l'entreprise Faun environnement qui fabrique des camions-poubelles et emploie près de 200 personnes sur son site ardéchois de Guilherand-Granges.

Des scènes de panique

Une quarantaine de salariés de l'entreprise étaient présents ce jeudi 28 janvier, au matin, lorsque certains ont entendu un cri et des détonations vers 9 heures. La directrice des ressources humaines, Géraldine Caclin, a été abattue par balle. Cette mère de deux enfants avait 51 ans. Elle travaillait chez Faun depuis plus de dix ans.

"J'étais à la machine à café avec des collègues quand un mec est arrivé en courant pour nous dire de partir parce que quelqu'un était avec une arme dans les bureaux" explique Philippe Fayat, délégué CFDT chez Faun et secrétaire du CSE. "Les gens ont couru dans tous les sens, certains sont même partis sur la départementale 86 derrière le bâtiment". Un salarié s'est même légèrement blessé à la cheville en sautant d'une fenêtre. Ce sont des employés retranchés dans les toilettes qui ont appelé la police.

"Tous les salariés sont très touchés, certaines collègues ont beaucoup pleuré" précise le délégué syndical. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dans les locaux de l'entreprise.

"On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça"

"Je connaissais bien Mme Caclin, je la voyais tous les mois comme je suis secrétaire du CSE, elle faisait son travail et moi aussi, parfois on riait, parfois c'était plus compliqué, mais dans tous les cas on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça dans son bureau à son travail, c'est terrible" précise Philippe Fayat qui travaille chez Faun depuis 30 ans.

"Je lui avais dit que je voulais écrire un livre sur mes mémoires, sur mes années de représentation syndicale dans l'entreprise, la fin du livre va être très très dure" conclut Philippe Fayat en pleurs.

Philippe Fayat, déléguée CFDT chez Faun, était présent dans l'entreprise ce jeudi matin Copier

La Ministre du travail s'est rendue chez Faun

La Ministre du travail s'est rendue dans les locaux de l'entreprise Faun ce jeudi après-midi. "C'est un choc terrible pour les salariés, je voulais leur exprimer de la solidarité et mon soutien" a précisé Elisabeth Borne.

La ministre du travail s'est rendue dans les locaux de Faun à Guilherand-Granges. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Je voulais également remercier les forces de l'ordre qui ont fait preuve de beaucoup de courage, ainsi que les pompiers et les équipes du SAMU qui accompagnent les salariés à travers la cellule de soutien psychologique".