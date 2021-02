Gabriel Fortin, l'auteur présumé des assassinats de Valence et Guilherand-Granges jeudi dernier, a été hospitalisé d'office. Le risque suicidaire est avéré pour cet homme qui a laissé des lettres en ce sens à ses proches.

Série de meurtres en Drôme, en Ardèche et en Alsace : le tueur présumé est hospitalisé d'office

L'homme mis en examen pour les assassinats de la conseillère Pôle emploi de Valence et de la DRH de Faun à Guilherand-Granges jeudi dernier, mis en cause également dans une tentative et un assassinat dans le Haut-Rhin, a été placé en hospitalisation d'office au centre psychiatrique le Valmont à Montéléger.

Ce Nancéen de 45 ans doit être transféré ensuite dans une unité hospitalière de l'administration pénitentiaire spécialement aménagée à Lyon. Avant son geste tragique, Gabriel Fortin avait laissé des lettres à ses proches montrant des intentions suicidaires.