Double meurtre en Haute-Loire : un second corps retrouvé dans le Verdon

Il s'agit probablement du corps de Christophe, la seconde victime alti-ligérienne du double homicide de février.

Un corps, enveloppé dans un drap blanc et les poings liés, a été découvert vendredi dans les gorges du Verdon. Les enquêteurs soupçonnent un lien avec le double homicide avoué par deux frères de Haute-Loire mis en examen depuis février. Le cadavre a été découvert à Moustier-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence) vers 17 heures.

Le 18 février, le corps de Romain, originaire de Saint-Didier en Velay et lui aussi enroulé dans un drap, pieds et mains liés, avait été découvert au bord du lac d'Esparron-de-Verdon, à une trentaine de kilomètres de là. Quelques jours plus tard, les gendarmes de la section de recherches de Clermont-Ferrand interpellaient deux frères à leurs domiciles de Saint-Pal-de-Mons et tous deux avouaient non seulement le meurtre de Romain et Christophe. Une autopsie devra confirmer qu'il s'agit bien du corps de Christophe.