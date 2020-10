Double opération de police contre les trafics de drogue dans des quartiers sensibles de Nîmes

Ce jeudi, à quelques heures d'intervalle, les policiers du Gard ont mené deux opérations ciblées sur les contrôles anti-stupéfiants et anti-délinquance dans les quartiers sensibles du Chemin Bas d'Avignon et de Valdegour à Nîmes.

Ce jeudi, à quelques heures d'intervalle, les policiers du Gard ont mené deux opérations ciblées sur les contrôles anti-stupéfiants et anti-délinquance dans des quartiers sensibles de Nîmes. Au cours de la matinée, une première opération s'est déroulée à l'est de la ville, dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon. Les policiers ont procédé au contrôle des parties communes des immeubles et à des contrôles d'identité de personnes. Un homme a été interpellé. Il était recherché pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 14 octobre 2020. Il sera convoqué prochainement devant la justice.

Dans l'après-midi, une deuxième opération a été conduite à Valdegour, à l'ouest de Nîmes. Les contrôles menés par les policiers, appuyés par les équipes cynophiles spécialisées en recherches de produits stupéfiants, billets, armes et munitions ont permis de découvrir, sur la voie publique, un sac contenant 38 sachets de cannabis et quatre doses de cocaïne.