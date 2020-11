Double parricide de La Bastide-Clairence : un huis clos familial devant les assises des Pyrénées-Atlantiques

Le procès du double parricide de La Bastide-Clairence arrive de nouveau devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau ce jeudi. Kevin Rouxel et son ex-épouse Sofiya Bodnarchuk comparaissent pour le meurtre des parents de Kevin, le 20 février 2016, dans la maison familiale. L'une des questions cruciales du procès qui s'ouvre ce jeudi est celui de la responsabilité de Sofiya Bodnarchuk dans le double meurtre de ses ex-beaux-parents.

Elle n'est pas manipulatrice - Edouard Martial, avocat de Sofiya Bodnarchuk

A-t-elle été l'instigatrice du drame comme le soutient l'accusation ? Celle qui a poussé son mari à tuer les parents afin de récupérer l'héritage ? Pas du tout estime son avocat, Edouard Martial. Maître Martial remet en cause la théorie d'une "poupée slave qui vient dépouiller un jeune garçon en l'épousant et en le manipulant". Pour lui, Sofiya Bodnarchuk est "d'une sincérité absolue, elle n'est pas manipulatrice et on sait qui est le manipulateur - ou en tout cas les experts le disent - c'est bien évidemment Kevin Rouxel."

Ils ne pouvaient plus rien faire l'un sans l'autre - Emmanuel Zapirain, avocat de Kevin Rouxel

Avis contraire pour l'avocat du principal accusé. Pour Emmanuel Zapirain, son client n'est pas le seul responsable, "sa jeune femme aspirait à un meilleur niveau de vie que celui que lui proposait ce mariage (...) On a parlé de climat passionnel, moi je crois qu'ils étaient tellement dépendants l'un de l'autre non seulement sur le plan des sentiments mais également financièrement qu'ils ne pouvaient plus rien faire l'un sans l'autre." Maître Zapirain qui ajoute que son client n'a pas voulu la mort de sa mère. "C'est l'examen médico-légal qui le révèle. Le coup qui a tué la maman de Kevin Rouxel est un tir accidentel qu'il n'a pas souhaité."

Procès maudit

Reporté à trois reprises, ce procès est maudit dit-on. En décembre 2018, le procès a été interrompu après une tentative de suicide du principal accusé. En mai 2019, il y a eu un nouveau renvoi car Kevin Rouxel était hospitalisé en unité psychiatrique et enfin, en mars 2020, 48 heures avant l'énoncé du verdict, le procès a été suspendu à cause de la pandémie de coronavirus. Pour cette nouvelle session d'assises, le verdict est attendu le 27 novembre.