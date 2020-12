Double parricide de La Bastide-Clairence : l'une des deux condamnés hospitalisée après son incarcération

Sofiya Bodnarchuk a été hospitalisée ce lundi 30 novembre 2020 dans une unité psychiatrique de l’hôpital de Pau. La jeune femme de 27 ans a quitté la maison d’arrêt, où elle avait été incarcérée au lendemain de sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat dans le double parricide de La Bastide-Clairence. Elle s'était effondrée au sol à l'énoncé du verdict samedi soir peu avant minuit. Son ex-époux, Kevin Rouxel, lui n'avait pas bronché lorsque la Cour d'Assises à Pau a prononcé une peine de 30 ans de détention à son encontre et cinq ans supplémentaires pour tentative d'évasion de la maison d’arrêt de Bayonne et prise d'otage d'une infirmière.

Sofiya Bodnarchuk plaide l'acquittement, les jurés la condamnent

Tout au long des huit jours d'audience, la jeune Kazakh, rencontrée par Kevin Rouxel sur internet, avait nié avoir élaboré et participé au meurtre des parents de son époux lors d'un repas d'anniversaire dans la maison familiale de La Bastide-Clairence au Pays Basque. Son avocat Edouard Martial avait demandé l’acquittement. Mais le jury a suivi les réquisitions de l'avocat général, Marc Mariée.

Dans sa décision, la Cour d'Assises des Pyrénées Atlantiques constate que Sofiya Bodnarchuk ne pouvait ignorer l'acquisition des armes à feu utilisées lors du crime, puisqu'elle était là lors du retrait des colis contenant les fusils, pas plus que tout le matériel entreposé dans la petite voiture. Six d'alcool à brûler avaient notamment été disposés à côté de leur fillette, Alice, deux ans et demi à l'époque et présente sur les lieux au moment des faits. Les jurés ont également pris en compte le témoignage de Kevin qui, lors de l'audience, a toujours mis en cause son ex-compagne. Les avocats des deux condamnés ont fait appel.