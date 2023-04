Double parricide de Labastide-Clairence : Sofiya Bodnarchuk ne peut pas récupérer la garde de sa fille

Le 30 mars dernier, dans une salle du rez-de-chaussée du palais de justice de Bayonne, pas moins de trois juges pour enfant ont passé plus de quatre heures à écouter les avocats de toutes les parties impliquées dans cette affaire. Presque un mois plus tard, ils ont rendu leur décision. Les magistrats renouvellent pour un an la mesure de placement auprès de la grand-tante d'Alice. Un droit de visite, une fois par mois, est accordé à la maman. Cette bataille pour la garde de l'enfant est, sans doute, le dernier épisode d'un long feuilleton judiciaire débuté en février 2016 avec l'assassinat d'un couple dans une maison en retrait du bourg de Labastide-Clairence au Pays basque.

ⓘ Publicité

Expertises psychiatriques demandées

Après une série de procès à rebondissements, l'accusé Kévin Rouxel, 30 ans, fils des victimes, a été définitivement condamné à 30 ans de réclusion criminelle, lors du procès en appel devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan, le 22 octobre 2022, six ans et demi après le drame. Son ex-femme Sofiya Bodnarchuk, accusée de complicité et condamnée à 20 ans de réclusion en première instance à Pau, avait été acquittée à la surprise générale. La jeune femme, âgée de 30 ans aujourd'hui, et d’origine kazakhe, avait rencontré Kevin Rouxel via internet en 2011 et avait donné naissance à la petite Alice. L'enfant avait assisté aux meurtres de ses grands-parents. Elle avait été confiée à la grand-tante de Kévin Rouxel, qui depuis l'élève à Biarritz et refuse de la voir remettre à sa mère Sofiya. Les juges de Bayonne ordonnent également des expertises psychiatriques pour Alice et sa mère.