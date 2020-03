Double parricide de Labastide-Clairence : Kevin Rouxel devant les assises pour le troisième fois

Le procès criminel de Kevin Rouxel s'ouvre ce mardi 10 mars devant la Cour d'assises des Pyrénées-atlantiques à Pau. Le jeune homme de 27 ans va devoir répondre de l'assassinat de son père et de sa mère le 20 février 2016 dans la maison familiale de Labastide-Clairence. Sa compagne est jugée aussi.

Le procès de l'affaire de Labastide-Clairence va-t-il pouvoir se dérouler jusqu’à son terme ? kevin Rouxel va en tout cas se présenter ce mardi 10 mars 2020 devant la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour répondre du double meurtre de ses parents dans la maison familiale de Labastide-Clairence. En décembre 2018, le premier procès n'avait pu aller à son terme en raison d'une tentative de suicide de l'accusé. En 2019 Kevin Rouxel n'avait pas pu se présenter devant les juges à cause de son hospitalisation psychiatrique. Deux rendez-vous manqués.

Un repas qui tourne au drame

Le repas devait être une fête. Une réconciliation familiale autour d'un gâteau d'anniversaire. Mais la journée va tourner au bain de sang. Ce 20 février 2016, entre les murs de la maison de famille située dans la campagne de lasbastide-Clairence au Pays basque, Kevin Rouxel va abattre avec une arme à feu, son père Pascal 54 ans, et sa mère Ewa 55 ans. Épilogue d'un conflit larvé entre les parents et le fils cadet qui lorgnait sur l’héritage. Le fils aîné, Yann Rouxel, un temps soupçonné par les enquêteurs, est rapidement mis hors de cause. Dans la préparation du meurtre, son frère avait même l'intention de l'éliminer lui aussi.

L’épouse aujourd'hui adversaire

Le procès va devoir aussi faire la lumière sur l'implication de l’épouse de Kevin. Sofyia Bodnarchuk est accusée de complicité. D'origine Kazakhe, âgée de 26 ans, elle avait rencontré son futur époux via internet. Remise en liberté voila un an et demi, elle nie sa participation à l’élaboration du double meurtre comme le soutient pourtant mordicus son mari, avec qui elle est en instance de divorce. Placée sous contrôle judiciaire, Sofyia a pu ainsi revoir sa fille âgée de 6 ans.

Mis en examen pour assassinat, c'est a dire meurtre avec prestidigitation, kevin Rouxel risque la réclusion a vie. Sofyia est pour sa part poursuivie pour complicité d'assassinat.