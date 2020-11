Double parricide de La Bastide-Clairence : la check-list de Kevin Rouxel examinée au procès

Au cinquième jour du long procès du double parricide de La Bastide-Clairence devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques à Pau, il a été question de la préméditation des faits. Le principal accusé, Kevin Rouxel, a été amené à s'expliquer sur la 'chek list' découverte par les gendarmes.

Tuer les parents pour toucher l’héritage

C'est un petit bout de papier découvert par les enquêteurs dans le pantalon de Kevin lors de sa garde à vue. Avec une écriture maladroite, le jeune homme y a inscrit l'ensemble des tâches à effectuer pour mener à bien le funeste projet : tuer ses parents pour mettre la main sur l’héritage évalué, selon l'accusé, à un million et demi ou deux millions d'euros. Tout y est scrupuleusement détaillé.

Le menu en détails

La liste est chronologique : "finir par pouf pouf !!" Autrement dit tuer Pascal Rouxel, le père de 54 ans, mais aussi la mère Ewa et même le grand frère Yann. Puis il est question de transporter les corps à l’étage, de nettoyage des traces de sang et du sol. Il ne manque rien : changement de vêtements, ouverture des fenêtres et des robinets d'eau. La programmation de l'incendie de la maison est inscrit noir sur blanc ainsi que les mails et les SMS pour assurer un alibi. Tout doit se terminer avec un repas au McDo de Saint- Jean-de-Luz ou une visite du centre Leclerc de Bayonne, en fonction des "informations qu'ils pourraient entendre à la radio" explique Kevin. Il affirme que l'ensemble de la check-list a été élaborée avec Sofyia. Quoi qu'elle en dise.

Le verdit est attendu vendredi soir. Les deux accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Kevin Rouxel a été mis en examen pour assassinat et son ex-compagne pour complicité d'assassinat.