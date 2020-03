Double parricide de Labastide Clairence : la grand-mère de l'accusé au secours de son petit-fils

Fin de la première semaine du procès de Kevin Rouxel et son épouse Sofyia devant la Cour d'assises à Pau. Ils sont accusés du meurtre des parents de kevin en 2016 à Labastide Clairence. Sur France Bleu Pays basque la grand mère de l'accusé estime que Sofyia est "l'instigatrice"..

Fin de la première semaine du procès des meurtriers de Labastide Clairence devant la Cour d'Assises des Pyrénées - Atlantiques à Pau. Kevin Rouxel, 27 ans, est poursuivi pour l'assassinat, avec un revolver, de ses deux parents dans la maison familiale du village basque le 20 février 2016.

Il accuse sa femme Sofyia, Kazakh de 27 ans aussi, rencontrée via internet, d'être l'instigatrice de tout afin de récupérer l'héritage. Sofyia Bodnarchuk dément formellement. Ils sont en instance de divorce. L'affrontement en pleine audience est palpable depuis mardi sous les yeux de la grand-mère de l'accusé.

La grand mère témoigne

Josette Rouxel, partie civile dans le dossier, a perdu son fils, Pascal Rouxel dans le drame, ainsi que sa belle- fille Ewa et son petit-fils est en prison. Sur France Bleu Pays basque elle estime que sa belle-fille a tout manigancé et fait perdre la tète à Kevin. et qu'elle est "l'instigatrice, j'en suis certaine".

