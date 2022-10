Double parricide de Labastide-Clairence : sixième procès aux Assises pour Kévin Rouxel

Un procès criminel sans fin. Kévin Rouxel comparaît à nouveau devant un jury populaire. C'est la sixième fois pour la même affaire. Le procès débute ce lundi matin 3 octobre 2020 devant la cour d'assises d'appel à Mont-de-Marsan, dans les landes. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance à Pau en 2020, Kévin Rouxel doit se présenter cette semaine en même temps que son ex-compagne, elle aussi condamnée, pour complicité, à 20 ans de réclusion. Mais Sofiya Bodnarchuk a toujours nié les faits. En février 2016 Kévin Rouxel avait mis fin à la vie de ses parents dans la maison familiale de Labastide-Clairence afin de mettre la main par anticipation sur l'héritage convoité, alors que le couple vivait avec le strict minimum dans un modeste appartement d'Hasparren.

La fête familiale tourne au drame

Le repas d'anniversaire va tourner au bain de sang ce 25 février 2016. Pascal et Ewa Rouxel, 55 et 54 ans, sont tués par balle dans leur maison familiale en présence de leurs deux fils Yann et Kévin, de Sofiya, alors l’épouse de ce dernier, et de leur fille de deux ans. Le 5 mars 2016 les deux frères, Yann et Kévin, sont mis en examen pour “assassinat” et placés en détention provisoire. En mars de la même année, Kévin Rouxel, principal suspect du meurtre de ses parents, tente de s’évader de la maison d’arrêt de Bayonne en prenant une infirmière en otage. En novembre, lors d’une reconstitution à La Bastide-Clairence, Kévin Rouxel avoue le meurtre de son père, Pascal, mais assure que sa mère aurait été victime d’une balle perdue. Le principal suspect nie toutefois la préméditation, mais reconnaît un différend familial autour de l’argent, Pascal et Ewa possédaient une fortune estimée à plus d’un million et demi d’euros.

Des reports en cascade

La suite va être un calvaire judiciaire. En décembre 2018, le premier procès de Kévin Rouxel et de Sofiya Bodnarchuk qui se déroule devant la cour d’assises de Pau est interrompu après une tentative de suicide de Kévin. En mai 2019, Le deuxième procès est renvoyé en l’absence du principal accusé Kévin Rouxel, alors hospitalisé. En mars 2020, Le troisième procès est également interrompu, en raison de la pandémie de Covid-19, l’affaire est alors qualifiée de “maudite”. Finalement, le 28 novembre 2020, Kévin Rouxel est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat de ses deux parents par les jurés de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques réunis à Pau, son ex-épouse Sofiya Bodnarchuk à 20 ans pour complicité. Un an plus tard, Kévin Rouxel tente de s’évader du service des urgences du CHU de Bordeaux où il a été incarcéré après avoir mis le feu à son matelas de la cellule de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan.

Ultime épisode judiciaire ?

Le 25 février 2022, début du procès en appel de Kévin Rouxel pour le double parricide de ses parents et de Sofiya Bodnarchuk pour complicité à Mont-de-Marsan. Le jour même, l'audience est renvoyée. Kévin Rouxel affirme être son frère jumeau, Mickael-Alpha, et demande des analyses ADN. Il explique que Kévin s'est pendu dans sa cellule de prison. Une histoire à dormir debout, mais qui a obligé le président de la cour à renvoyer le procès. Fin de l'épisode, peut-être pas du feuilleton. Les deux accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité.