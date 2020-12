Doubs: un démantèlement d'un réseau de grossistes de la drogue

7 personnes ont été interpellées ce lundi et 282 000 euros en liquide ont été saisis a indiqué le procureur de la République, Etienne Manteaux.

C'est un sacré coup de filet pour la justice et la section de recherche de la gendarmerie nationale à Besançon. Ce lundi, 7 personnes ont été interpellées dont un à Chalezeule dans le cadre d'un démantèlement d'un réseau de grossistes de la drogue capable de fournir tous les stupéfiants aux dealers de la région Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est.

L'enquête démarre à Pontarlier en septembre 2019. Le conducteur d'un véhicule prend la fuite après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police. Deux jours plus tard, les policiers retrouvent cette même voiture abandonnée. Des traces de stupéfiants sont constatées par les chiens des enquêteurs. Rapidement, un homme de 34 ans, déjà connu pour une affaire de trafic de stupéfiants et domicilié chez sa mère à Chalezeule, en périphérie bisontine, est suspecté dans cette affaire. Il est identifié comme étant à la tête d'un impressionnant réseau de grossistes de la drogue.

Au terme de cette enquête et grâce aux investigations de la section de recherche de la gendarmerie nationale de Besançon, le principal suspect et 6 autres personnes ont été interpellées ce lundi matin. 3 d'entre elles ont déjà été placées en détention provisoire, une autre sous contrôle judiciaire. Il s'agit de nourrice ou individus ayant loué des boxs, des garages, pour y cacher des stupéfiants. Ils sont âgés de 23 à 35 ans et tous connus par la justice. Sur les 7 personnes interpellées, 5 sont au RSA.

282 000 euros en liquide et plus de 20 kilos de drogues saisis

Les perquisitions effectuées, notamment dans un des box situé dans la quartier des Chaprais à Besançon, ont permis la saisie de 282 000 euros en liquide mais aussi : 12.7 kg de résine de cannabis, 4 kg d'herbes de cannabis, 2,6 kg de cocaïne, 6,5 kg d’héroïne et 3.7 kg de produits de coupe. Cette quantité de drogues et les liquidités retrouvées représentent près de 800 000 euros précise Etienne Manteaux, le procureur de Besançon. Egalement saisis, 5 véhicules; une arme ainsi qu'un brouilleur de téléphone.