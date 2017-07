Doubs : des croix et des crucifix dérobés dans les cimetières de Paroy et Tarcenay

Une soixantaine de croix et de crucifix en métal ont été dérobés dans les cimetières de Paroy et Tarcenay, distants d'une trentaine de kilomètres. Les habitants sont sous le choc.

Une soixantaine de croix et de crucifix en laiton et en bronze ont été volés dans les cimetières de Paroy et Tarcenay, deux communes du Doubs, sans que l'on sache précisément quand.

Chez les habitants, on oscille entre stupeur et indignation. "C'est une voisine du cimetière qui m'a prévenu" explique Michel Chaussarot, le maire de Paroy. "Je me suis rendu sur place et j'ai appelé la gendarmerie qui est venue compter le nombre de sépultures touchées."

Les gendarmes en ont dénombré 48 à Paroy. Les autres vols ont été commis à une trentaine de kilomètres de là, dans le cimetière de Tarcenay, au sud de Besançon.

"Les voleurs se sont obstinés sur les objets en métal" explique le maire, qui précise que c'est la première fois qu'une telle chose arrive dans sa commune. "Je suis indigné! C'est profaner le souvenir des gens".

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.