Doubs : elle tue l'american staff qui vient de s'attaquer à son cocker

Une femme d'une cinquantaine d'années a été blessée ce mardi après avoir été attaquée par un american staff : le gros chien venait de s'en prendre à son cocker. Voulant se défendre, elle l'a tiré par le collier et l'american staff est mort étranglé.

C'est une scène surréaliste qui s'est déroulée mardi soir dans la commune de Rémondans-Vaivre près de Pont-de-Roide, dans le pays de Montbéliard. Une femme qui se promenait avec son cocker a été attaquée par un american staff, sans laisse et sans muselière. Le gros chien est mort étranglé lorsque la femme a voulu se défendre.

Laissé libre par son propriétaire

Il est 18h, mardi soir, la nuit commence à tomber. Une femme se promène tranquillement avec son chien en laisse quand un american staff, laissé libre par son propriétaire un peu plus loin, lui fonce dessus. Le chien s'attaque à son cocker, le mord à l'oreille.

Mordue à l'avant-bras et au poignet

La femme d'une cinquantaine d'années s'interpose pour séparer les deux animaux. Le gros chien la mord à l'avant-bras, au poignet et à la main. La propriétaire du cocker saisit alors l'american staff par le collier, et l'étrangle. Le gros chien s'effondre et meurt sous les yeux de son propriétaire très énervé.

Légèrement blessée, la propriétaire du cocker, qui habite Rémondans-Vaivre, a été hospitalisée dans la soirée. Une enquête a été ouverte par les gendarmes. L'homme propriétaire de l'american staff est originaire de Dambelin, un village situé près de Rémondans-Vaivre.

Que dit la loi ?

Les american staff sont classés en catégorie 2 : ils considérés comme des chiens de défense mais aussi d’attaque. Selon la réglementation en vigueur, ils doivent être tenus en laisse quand ils se promènent et porter une muselière sur la voie publique.